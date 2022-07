Se siete alla ricerca di creme solari e trattamenti adatti al periodo estivo, vi consigliamo di sfruttare le numerose promozioni disponibili nella sezione Summer Essentials di Sephora, entro il 17 luglio. Avrete la possibilità di acquistare tutto il necessario per difendere viso, corpo e capelli dalle lunghe esposizioni al sole, portando a casa protezioni, creme o autoabbronzanti con ribassi che toccano anche il 40%!

Nella sezione in forte sconto sono presenti prodotti a marchio Shiseido, Clinique, Sol de Janeiro e molto altro, a prezzi assolutamente imperdibili. Per questo vi consigliamo di dare uno sguardo approfondito all’intera categoria, fintanto che la promozione è ancora attiva!

Nel caso foste alla ricerca di una protezione solare di ottima qualità, in grado di difendere la vostra cute dai dannosi raggi UVA e UVB, vi proponiamo l’ottima Expert Sun Protector Face Cream con SPF 50+ di Shiseido al costo di 31,00€ invece di 39,00€. Non si tratta di un prodotto qualsiasi ma di un top di gamma per la cura della pelle, in grado di potenziarsi a contatto con acqua e sudore. I ricercatori Shiseido hanno sviluppato un prodotto che vi permette di rimanere protetti, dentro e fuori dall’acqua, grazie a uno schermo solare attivato dalla tecnologia SynchroShield.

Oltre a essere perfetta per evitare scottature ed eritemi, possiede anche caratteristiche anti-aging assicurate dalla Triple Block Formula, ideata appositamente per prevenire rughe e discromie dovute al fotoinvecchiamento. La texture della Expert Sun Protector Face Cream è un ulteriore punto a favore del vostro acquisto, in quanto è confortevole, leggera e invisibile su qualsiasi tipologia di incarnato oltre a essere fresca e non oleosa.

Se siete interessati ad acquistare anche altri prodotti e vorreste vedere cosa c’è in sconto, in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Sephora dedicata.

