Le cucce per gatti sono luoghi di rifugio, ma anche di gioco, divertimento e benessere. I mici sono animali molto indipendenti e per questo adibire un ambiente per soddisfare i loro bisogni in tutta tranquillità è fondamentale.

Un rifugio per gatti deve essere accogliente e affidabile, ma anche dotato dei giusti svaghi. Il mercato vi offrirà numerosi prodotti tra cui scegliere, ciascuno dedicato a una o più necessita fondamentali del vostro gatto. Per questo motivo, prima di fiondarvi sul modello meglio recensito, più venduto o intrigante, dovreste chiedervi quali siano esattamente le esigenze del vostro gatto.

Non tutti i mici sono uguali, ciascuno ha i propri gusti, preferenze e, perché no, vizi. E se non siete opportunamente informati rischierete di ritrovarvi con una spesa inutile e un gatto infelice. Ecco perché abbiamo stilato questa guida alle migliori cucce per gatti. I modelli sono stati selezionati per tipologia e rapporto qualità-prezzo e riguardano le migliori offerte che troverete in circolazione in questo momento.

Migliori cucce per gatti

Cuccia Decdeal | Miglior cuccia qualità-prezzo

La cuccia per gatti Decdeal appare come un semplice ed economico cuscino, ma nasconde molto di più. Composta in tessuto e plastica, questa cuccia dalla forma arrotondata presenta un bordo rialzato che incrementa il senso di sicurezza del rifugio e fornisce un salutare supporto per la testa e il collo del micio. Il fondo del cuscino ha una rifinitura idrorepellente e resistente allo sporco, ottimi sia per mantenere la cuccia asciutta e pulita, sia per non disperdere peli e polvere in giro per la casa. Semplice, ricca di comfort, facile da lavare e dal design raffinato, la cuccia per gatti Decdeal è il non plus-ultra per il rapporto qualità-prezzo.

Cuccia Bedsure | Miglior cuccia a casetta

La cuccia per gatti Bedsure è ottima per i mici che amano raggomitolarsi al caldo ma anche viaggiare con i loro padroni. La struttura avvolgente farà sentire il vostro gatto protetto e, grazie alla pratica maniglia superiore in cuoio, potrete trasportarla facilmente ovunque andrete. Il design è sobrio ed elegante, con l’entrata triangolare che, richiamando la forma sinuosa dei felini, faciliterà l’entrata e l’uscita del micio. Oltre ad essere solida e ad avere un’utile base antiscivolo, è anche provvista di un morbido cuscino interno che potrete rimuovere e lavare senza problemi. Un’ulteriore tocco di classe della Bedsure sta nella superficie ripiegabile, che con una semplice mossa trasformerà la cuccia in un ampio letto.

Cuccia Lionto | Miglior cuccia a cesto

Se siete disposti a spendere qualcosa in più e volete tenere un occhio al design, la cuccia per gatti Lionto è ciò che fa per voi (e per il vostro gatto). La struttura in vimini è robusta e finemente lavorata, ma pesa solo 2 kg. Oltre a essere elegante, è anche un ottimo salvaspazio: il tetto e la grotta interna offrono due accoglienti nicchie con cuscino ideali sia per chi possiede due mici, sia per chi ne ha uno che ama cambiare frequentemente postazione. La cuccia Lionto si adatta a tutti gli ambienti, occupa pochissimo spazio ed è super resistente. E di certo non sfigurerà nemmeno nel più moderno dei salotti.

Cuccia ad albero Tectake| Miglior cuccia composta

La cuccia ad albero Tectake non è una semplice cuccia per gatti, ma una pensione completa munita di tutto ciò che un micio possa desiderare. È costituita da tre diversi ripiani, con una piattaforma extra che promette una vista panoramica da ben 141 cm di altezza. Ci sono quattro diverse colonnine tiragraffi che i mici potranno usare per limarsi le unghie, una cuccia centrale, due amache, una nicchia sopraelevata a forma di tubo e una comoda scaletta per i cuccioli e i gattoni più attempati. La struttura è completamente rivestita in peluche e sisal, una fibra naturale che ritroverete anche nei giochi preferiti dei vostri pet: tappeti, corde, funi e filati di vario genere. Considerato l’elevato numero di comfort, la ricercatezza dei materiali e l’elevata stabilità, il prezzo della cuccia ad albero Tectake è decisamente conveniente, parola del vostro gatto.

Come scegliere la cuccia per gatti

La prima regola da tenere a mente quando si acquista una cuccia per gatti è che non esistono acquisti di successo a priori. Per capire quale sia l’opzione migliore dovrete ponderare la vostra scelta sulle particolari esigenze del vostro micio. Le cucce per gatti sono estremamente diverse tra loro e ogni tipologia o modello è pensato per venire incontro sia ai bisogni dei mici che dei loro padroni. Rispetto alle cucce per cani, quando si sceglie una cuccia per gatti ci sono alcune differenze sostanziali da tenere a mente.

Prima di tutto, e a differenza dei cani, i gatti non ricorrono alle loro cucce solo per dormire, ma anche come postazioni di gioco, zone relax o veri e propri siti di appostamento per controllare l’ambiente circostante.

Come i possessori di entrambi gli animali sanno bene, convincere un cane a utilizzare la sua cuccia è molto semplice, mentre i nostri amici felini tendono ad essere notevolmente più esigenti della loro controparte canina. Per questo, se non ritengono la cuccia che avete preso abbastanza confortevole, non ci metteranno molto a ignorarla e a trovarsi un rifugio tutto loro.

Inoltre, l’ideale sarebbe mettere a disposizione del vostro micio più di una cuccia. A differenza dei cani infatti, che si adeguano molto facilmente al loro ambiente, i gatti sono volubili per definizione: adorano cambiare i posti e tendono a intrufolarsi in zone diverse della casa o del giardino. La buona notizia, al riguardo, è che le cucce per gatti sono tendenzialmente più economiche di quelle per cani, dettaglio che vi permetterà di investire in più di un modello senza incorrere in una spesa eccessiva.

Un altro importante dettaglio da tenere a mente quando si acquista una cuccia per gatti è capire se il vostro predilige dormire a terra o in conche sopraelevate. Per farvene un’idea, vi basterà capire se il gatto tende a rannicchiarsi principalmente sul pavimento o sui mobili, in spazi chiusi oppure aperti.

Occorre anche dire che esistono modelli di cucce per gatti molto elaborate, che offrono più funzionalità allo stesso tempo, come nel caso delle nicchie con tiragraffi integrato o delle casette a più piani, ottime sia se possedete più mici sia per combinare in un’unica opzione relax e gioco. In quest’ultimo caso, il vostro gatto potrà anche decidere di volta in volta se raggomitolarsi nella nicchia in basso o appollaiarsi su quella più alta.

I produttori di cucce per gatti sono ben consapevoli di tutte variabili, e per questo hanno messo a disposizione di voi proprietari una vastissima gamma di opzioni tra cui scegliere. Per quanto riguarda i cani, il più delle volte si tratta di scegliere tra una cuccia a casetta o a materassino, che a sua volta verrà facilitata dalla vostra decisione di tenerlo in casa o in giardino. La struttura delle cucce per gatti invece è altamente diversificata. Troverete capannette, cuscini, divanetti, amache o lettini, ma anche casette e ceste.

Struttura

L’aspetto più divertente di quando si sceglie una cuccia per gatti è che non c’è limite alla fantasia. Se fate una breve ricerca sul web, vi accorgerete che esistono cucce feline dalle strutture più disparate, che richiamano forme e motivi di ogni tipo.

Le cucce per gatti a cuscino sono l’opzione più semplice ed economica. Arrotondate e malleabili, le cucce a cuscino permetteranno al vostro gatto di espletare con il massimo successo due dei suoi bisogni più fondamentali: rannicchiarsi e stiracchiarsi. Alcuni modelli sono realizzati con tessuti che favoriscono lo sfregamento delle unghie, altra esigenza cruciale di ogni felino che si rispetti. Un ulteriore punto di forza delle cucce per gatti a cuscino sta nella loro estrema versatilità: occupano pochissimo spazio, sono leggere e, volendo, potete posizionarle sul pavimento, su una sedia, un mobile o persino installarle su un lettino che già avete.

Il principale vantaggio delle cucce a lettino è che sono ergonomiche: oltre all’imbottitura principale infatti, la maggior parte dei modelli presenta anche supporti extra per la testa, il collo e la schiena. Il micio potrà acciambellarsi o stendersi rimanendo sempre nel comfort più totale, cosi da dimenticare cosa siano la tensione e lo stress. Molti di questi lettini sono compatibili anche per cani di piccola taglia, ma una volta che il vostro micio li avrà provati sarà difficile convincerlo a condividerli con i suoi amici di zampa.

La struttura ad amaca è pensata principalmente per i gatti che adorano stare sopraelevati e vogliono rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che accade intorno a loro. Questa categoria include modelli estremamente semplici, come ad esempio le amache appendibili a parete, e altri più complessi, dotati di supporto a colonna rigido o a dondolo. Ci sono amache a colonna che hanno il tiragraffi già in dotazione, ottimo per conciliare in una stessa opzione divertimento e riposo.

Le cucce a casetta sono simili a quelle per cani di piccola taglia, ma molto più morbide. La struttura è generalmente in tessuto, con l’interno rivestito in lana, flanella o peluche. Per offrire il massimo comfort, la forma delle cucce a casetta tende ad essere raccolta. Alcuni design richiamano infatti le forme di frutti, piante arrotondate o simpatici igloo. Quelle provviste di una maniglia superiore (anch’essa solitamente in tessuto o cuoio) sono molto pratiche: vi permetteranno di spostare comodamente la casetta nelle varie stanze della casa o di portarla con voi in viaggio.

Le ceste sono le cucce più indicate per i mici che vivono all’aperto, ma potete adattarle senza problemi anche all’ambiente domestico. Anche se possono sembrare umili, non fatevi ingannare dal nome. La gamma di cucce a cesto offre numerosissime possibilità di scelta, che vanno dai cesti semplici a quelli sopraelevati con piedini, fino a quelli a due o più piani. I modelli sono realizzati in vimini, un materiale che premia sia il design che l’ecologia. Alcune ceste sono finemente lavorate e assolvono anche la funzione di eleganti elementi di arredo.

Le cucce per gatti a struttura composta sono il top di gamma della categoria. Sono tendenzialmente costose, ma offrono tutti i privilegi che ogni felino possa immaginare. Non esiste un vero e proprio standard di cuccia composta, ma di solito gli optional includono più nicchie (sia a terra che rialzate), piattaforme, amache e colonnine tiragraffi. Anche se occupano spazio, la loro polifunzionalità le rende irresistibili. Più che delle cucce, sono dei parco giochi a cielo aperto in grado di accogliere più mici nello stesso tempo. Il vostro gatto potrà raggomitolarsi nelle cuccette, saltare tra una piattaforma e l’altra, appendersi al tiragraffi e sfruttare le superfici sopraelevate come delle (lussuose) torri di vedetta.

Misure

Quando si tratta di cucce, nessun altro animale tende a essere selettivo come il gatto, e per questo la strategia più saggia è di adibirgli una nicchia “su misura”: né troppo grande da spaesarlo, né troppo piccola da costringerlo. Il micio dovrà potersi muovere nel suo spazio con la massima libertà, usare la cuccia per fare stretching, giocherellare un pochino e schiacciare lunghi e soddisfacenti pisolini.

Il nostro consiglio è di non scegliere il tipo di cuccia in base a un ambiente specifico della vostra casa o giardino, perché potreste doverla spostare più volte. Se non avete molto spazio a disposizione, cercate di trovare il compromesso più flessibile. Considerate comunque che le cucce per gatti sono realizzate con la consapevolezza che verranno spostate spesso. I modelli composti sono difficili da trasportare, ma grazie alle loro numerose funzioni non permetteranno ai mici di stufarsi facilmente. Il resto dei modelli può essere spostato senza problemi e, con un po’ di inventiva, riuscirete a venire incontro a tutti i ripensamenti possibili del vostro pelosetto.

Igiene

Per un gatto, l’igiene è tutto. Tutti i gatti amano rannicchiarsi in spazi freschi e puliti e tenderanno a stare alla larga da nicchie sporche o impolverate. Per questo motivo, a prescindere dal tipo di cuccia per gatti che prenderete, assicuratevi che sia fatta con materiale lavabile. Fate in modo che il cuscino, o il materassino siano provvisti di una cerniera per essere sfoderati e lavati a mano o in lavatrice. Se preferite prodotti come amache, lettini o capannette, controllate che il rivestimento dei cuscinetti sia rimovibile. Alcune imbottiture delle cucce per gatti sono molto accoglienti, ma possono trasformarsi in vere e proprie calamite per peli e polvere, e il vostro gatto non ci metterà molto ad accorgersene e a sloggiare dalla sua postazione.