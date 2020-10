Cuffie Beats Solo Pro a soli 199€ con le offerte del giorno eBay!

Dopo avervi quelle che sono le offerte del giorno di Amazon con le numerose promozioni sulle soundbar , è arrivato il momento di dare un’occhiata alle anche alla proposta di offerte imperdibili di eBay. Infatti sul portale, al netto della concorrenza, ci stanno frequentemente offrendo un gran numero di occasioni imperdibili, con sconti che riguardano tanti prodotti tech come smartphone e notebook ma anche articoli di arredo per la casa, capi d’abbigliamento e persino numerose offerte sulle cialde di caffè, il tutto con i prezzi ribassati anche del 50%!

Tra i vari prodotti in promozione, quello che spicca sono le cuffie Beats Solo Pro che troviamo scontate di oltre 150€, e che quindi possono esser acquistate a 199,00€! Queste cuffie on ear sono caratterizzate da un design ergonomico che punta ad un comfort ottimale anche nell’uso prolungato e l’accensione, in modo da ottimizzare i consumi, avviene al momento dell’apertura delle cuffie e si spengono una volta che vengono ripiegate. Le Beats Solo Pro sono poi dotate anche dell’ultimo ritrovato in quanto a cancellazione del rumore adattiva pura, che blocca attivamente i rumori ambientali, per una qualità audio ottimale. Grazie alla modalità trasparenza invece, è possibile percepire quello che accade nell’ambiente circostante mentre si ascolta la musica, per non isolarsi.

La batteria permette fino a 40 ore di autonomia, e grazie alla funzionalità Fast Fuel, necessitano di appena 10 minuti di ricarica per ottenere 3h di ascolto ininterrotto. Con le Beats Solo Pro è poi possibile abbinare, grazie alla condivisione audio, e sentire lo stesso contenuto su due paia di cuffie e auricolari, mentre con i controlli integrati sulle cuffie si può rispondere alle chiamate, cambiare brano e controllare il volume con un semplice tocco, oppure tramite i comandi vocali compatibili con i dispositivi abilitati. Acquistando le cuffie Beats Solo Pro si otterrà anche un cavo di ricarica USB-A per la ricarica ed una resistente custodia in modo da trasportare le cuffie in tutta sicurezza.

Le offerte del giorno di eBay sono molte e, per questo, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione in modo da trovare l’occasione più in linea con le vostre necessità. Prima di lasciarvi al catalogo virtuale di offerte di eBay, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!