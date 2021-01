Cuffie Marshall Major III ad un prezzo shock nel Solo per oggi Mediaworld

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte della mattinata tratte dai principali portali come Amazon ed eBay, è ora giunto il momento di dedicarsi anche alle proposte del Solo per Oggi di MediaWorld, la cui vasta scelta di prodotti in promozione offre spunti di acquisto interessanti per ciò che concerne smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici e persino dispositivi per la cura della persona, il tutto con tagli al prezzo che arrivano anche i prezzi tagliati anche a decurtare il 50% in alcuni casi!

Moltissime le proposte in sconto ma, tra queste, vi segnaliamo con piacere la presenza delle ottime cuffie Marshall Major III, che possono esser acquistate a soli 69,00€ in virtù degli originali 149,00€. Dal design raffinato e dalle ottime performance acustiche, queste cuffie rappresentano una nuova frontiera di ascolto portatile per il brand, caratterizzandosi innanzitutto per l’estrema comodità, dalla leggerezza e soprattutto dalla qualità di riproduzione della musica, caratterizzata da bassi vibranti e tonalità alte chiare e concise. Per avere un’ulteriore aderenza con la testa e migliorare anche la resa delle prestazioni audio, le cuffie Marshall Major III presentano inoltre una resistente struttura in metallo imbottito regolabile, leggera e confortevole, che consente alle cuffie di aderire perfettamente alla testa e di resistere ad urti e deformazioni anche al netto della leggerezza e di una generale elasticità del metallo utilizzato, così che possano piegarsi ed esser trasportate e conservate nella pratica custodia.

Una caratteristica fondamentale delle Marshall Major III è senza dubbio la presenza un micro joystick multidirezionale che permette di controllare tutte le principali funzioni come il riprodurre la musica, i volumi, accendere e spegnere le cuffie e persino gestire tutte le opzioni di chiamata tramite telefono con un semplice clic. Oltre ad esser dotate di un collegamento Bluetooth rapido e potente che permette un range di movimento di ben 10 metri, le Marshall Major III possono esser utilizzate anche attraverso il jack audio da 3,5mm, mentre per quanto riguarda la loro autonomia sono in grado di rimanere funzionanti per oltre 30 ore con una sola ricarica.

Oltre le cuffie Marshall Major III, i prodotti del Solo per Oggi sono molti e tutti differenti fra loro, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello più adatto alle vostre necessità. Infine, prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo dispositivo, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

