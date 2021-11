Cyber Monday Amazon: questa è la smart TV da acquistare! 55 pollici, OLED, a meno di 1000€!

Se siete alla ricerca di un’ottima smart TV, e volete approfittare del Cyber Monday Amazon 2021 per effettuare il vostro acquisto, allora questa potrebbe davvero essere l’offerta che fa per voi! Su Amazon, infatti, è in sconto ad un prezzo davvero conveniente la splendida smart TV 4KOLED LG 55B16LA con pannello da 55″!

Il prezzo? Soli 999,00€, contro i 1.221,89€ del prezzo originale! Un affare, specie considerando la qualità dello schermo OLED offerto da LG che, già da tempo, si è imposta come uno dei produttori principali di questo specifico settore di smart TV, con risultati di tutto rispetto!

Ma conviene acquistare una smart TV a questo prezzo? Se volete la nostra diremmo che la risposta è un netto e secco “sì”, giacché se parliamo della smart TV LG 55B16LA, non solo parliamo di un prodotto dal design pulito e accattivante, ma anche e soprattutto di un pannello con tutti i crismi, capace di restituire una visione sorprendente a prescindere dal contenuto, risultando ottima tanto per la visione di tutti i giorni, quanto per un’esperienza cinematografica o videoludica.

Ciò è possibile grazie all’ottimo processore 4K α7 di quarta generazione con intelligenza artificiale che, utilizzando algoritmi di deep-learning, analizza costantemente i contenuti a schermo per regolare di conseguenza le immagini e il suono, così da garantirvi un’esperienza visiva ai massimi livelli. Lo stesso processore, inoltre, è persino in grado di analizzare i contenuti per migliorarne la qualità, così che immagini non nativamente in alta definizione, possano avvicinarsi il più possibile allo standard 4K!

Oltre a ciò, c’è anche il notevole vantaggio di acquistare una TV che consuma relativamente poco, giacché è stata certificata da LG per un’alta ecocompatibilità, consumando molto meno di TV delle stesse dimensioni e con le stesse specifiche tecniche. Al contempo, la smart TV LG 55B16LA è anche dotata di uno schermo flicker-free ed a bassa emissione di luce blu, così da aiutarvi a proteggere gli occhi nel caso della lunga esposizione causata, ad esempio, da intense sessioni di gaming su console.

Insomma, vale davvero la pena prendere in considerazione la smart TV LG 55B16LA ma, prima di lasciarvi all’offerta, ci preme suggerirvi ancora una volta di sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire della spedizione veloce e gratuita su molte delle offerte del Cyber Monday. Nel caso siate degli studenti, inoltre, l’abbonamento al servizio è a prezzo dimezzato grazie ad Amazon Prime Student!

