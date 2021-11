Cyber Monday Mediaworld: crolla il prezzo degli Apple AirPods Pro e non solo

Ebbene sì, è arrivato anche il Cyber Monday e questo significa che queste saranno le ultime ore per acquistare i migliori prodotti a prezzi stracciati, anche se con ogni probabilità qualche offerta rimarrà attiva anche nei prossimi giorni. Aspettatevi dunque offerte rivolte soprattutto alla tecnologia perché è proprio questo l’obiettivo del Cyber Monday e, come da tradizione, Mediaworld non perde neanche 1 secondo per mettere in evidenza i suoi sconti, sconti che, come detto, saranno validi solo per oggi.

Se quindi non avete effettuato nessun acquisto durante il Black Friday, cosa molto improbabile, ora avrete una nuova occasione per portarvi a casa i prodotti più ambiti a prezzi mai così bassi. Il catalogo del noto e-commerce si è aggiornato e tra le new entry vi segnaliamo l’offerta riguardante i sempre ottimi auricolari wireless Apple AirPods Pro, che scendono ora a meno di 200€, dandovi modo di acquistarli a 189,99€ invece di 279,99€. Stiamo parlando di un’offerta super, che abbiamo visto di recente anche su portali competitor e terminare dopo pochi giorni, cosa che ovviamente potrebbe succedere anche con Mediaworld, motivo per cui consigliamo di non attendere le ultime ore per procedere all’acquisto.

Come saprete, quelli di Apple sono prodotti senza compromessi e riuscire ad acquistare quest’ultimi a prezzi così bassi non è una cosa che si può fare tutti i giorni. Nel caso specifico, siamo di fronte ad auricolari wireless tra i migliori disponibili attualmente sul mercato, dotati di cancellazione del rumore, un audio spaziale, cuscinetti che si adattano alla forma dell’orecchio e microfoni e driver di alta qualità, che vi permetteranno di effettuare chiamate chiare e ascoltare musica senza perdita di dettagli.

Gli Apple AirPods Pro sono inoltre auricolari rifiniti in ogni dettaglio e non passano mai di moda, nonostante siano presentati ormai da qualche anno. Certo, gli AirPods Pro danno il loro meglio se abbinati ad un prodotto Apple, ma nulla vieta di usarli anche con dispositivi Android e Windows, anche perché il collegamento è semplice e immediato e la qualità di riproduzione non cambia.

Mediaworld, quindi, vi da la possibilità di acquistare ottimi auricolari a prezzi competitivi, ma gli AirPods Pro non sono gli unici prodotti ad essere in offerta, motivo per cui suggeriamo anche in questo caso di visitare la pagina dedicata in modo da valutare quella che potrebbe essere l’offerta più adatta alle vostre esigenze. Non dimenticatevi, infine, di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

