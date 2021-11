Cyber Week Zalando, sconti fino al 75% e spedizione gratis!

La settimana del Black Friday è finalmente iniziata, e con essa arrivano le prime promozioni che vi permetteranno di acquistare tantissimi prodotti a prezzi praticamente stracciati. Zalando, recentemente, ha annunciato una nuova ed interessante iniziativa, che consente di ottenere la spedizione gratuita su tutti gli ordini Zalando Privé, oltre a beneficiare di ingenti sconti su molteplici articoli!

Si tratta, dunque, di una grandissima occasione per poter recuperare tantissimi capi d’abbigliamento, appartenenti ai migliori brand del momento, come nel caso di Levi’s, Guess, Diesel, Calvin Klein e New Balance. Zalando Privé, come specificato nel nostro precedente articolo, rappresenta il canale di vendita ufficiale di Zalando, nel quale sono presenti articoli outlet, motivo per cui i prezzi di vendita sono già di per sé molto bassi.

Bisogna considerare, tuttavia, che i prodotti in sconto sono talvolta disponibili con risorse limitate oppure con offerte a tempo, motivo per cui è necessario essere tempestivi con l’acquisto. Per poter beneficiare della spedizione gratuita è necessario inserire, al momento del pagamento, il codice sconto “CYBER21FD”, così da poter azzerare qualsiasi costo accessorio dal vostro ordine.

La promozione, chiaramente, è già attiva ma terminerà ufficialmente il prossimo 25 novembre 2021 alle 23:59. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti compatibili con le ingenti offerte di Zalando, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter guardare le proposte disponibili.

