Da Xbox a Surface: tutte le offerte Microsoft in attesa del Black Friday!

Mentre su Amazon impazzano le offerte dedicate al Black Friday anticipato del portale, con l’arrivo di questa nuova settimana di novembre anche molti altri store stanno cominciando a guardare con interesse al “venerdì nero degli sconti”, in quella che è una dinamica di vendita che – evidentemente – punta a conquistarsi l’attenzione del grande pubblico a prescindere dalle offerte del solo 27 novembre (ovvero il giorno del Black Friday vero e proprio). E così, come Amazon si spende nel suo “Black Friday anticipato“, che fino al 19 novembre continuerà a deliziarci con una moltitudine di proposte in sconto; oggi anche Microsoft decide di dirci la sua, proponendosi con le offerte “in attesa del Black Friday”!

Di che si tratta? Sostanzialmente di una serie di offerte su buona parte dei prodotti Microsft, che spaziano dai giochi per Xbox, sino all’ambitissima gamma di prodotti Surface, con sconti imperdibili persino sul bellissimo tablet Surface Pro 7, ovvero uno dei migliori dispositivi 2-in-1 del mercato, perfetto tanto per il lavoro quanto per lo studio!

Surclassato il suo predecessore, ovvero il modello Pro 6, Surface Pro 7 si è presentato sul mercato con un processore Intel Core di decima generazione e la porta USB-C, coniugando in modo semplice e funzionale le classiche performance di Windows al mercato dei tablet. Eccellente sono praticamente ogni punto di vista: dal design alla velocità di gestione delle app, passando alla qualità dei materiali al display, Surface Pro 7 è un dispositivo eccelso, perfetto per l’intrattenimento, per lo studio e persino per il lavoro, tanto che non abbiamo mancato di elogiare anche in fase di recensione quando, dispositivo alla mano, potemmo finalmente saggiarne tutte le caratteristiche.

Dotato di un’autonomia eccellente, al netto di quelle che sono – a tutti gli effetti – le caratteristiche e le performance di un notebook, Surface Pro 7 può essere vostro, giusto in occasione del Black Friday di Microsoft, con uno sconto fino a 163,99€, proponendosi in offerta con tanto di ottima cover tastiera, dispositivo a dir poco fondamentale per sfruttare a pieno tutte le caratteristiche di questo particolare tablet. Non l’offerta più bassa di sempre, certo, ma comunque solo una delle tante occasioni che Microsoft ci sta riservando per questa sua “road to Black Friday”, ed ecco perché, di seguito, vi proponiamo per intero la lista delle occasioni in sconto proposte dal portale, così che possiate selezionare quella che più si confà alle vostre necessità ed ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Le offerte Microsoft disponibili

