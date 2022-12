Dopo avervi informato della presenza su Decathlon di oltre 10.000 prodotti a prezzi stracciati, vi segnaliamo ora che, sempre sul noto portale sportivo, ci sono bellissime idee regalo per chi fa dello sport uno stile di vita. A tal riguardo, il portale è venuto in soccorso a chi vuole spendere poco, pur proponendo idee regalo capaci di fare la gioia di lui o lei, nonché grandi e piccini, con una spesa massima di 20 euro.

Un’iniziativa con un obbiettivo molto chiaro quindi, che ben si sposa con le esigenze del difficile periodo che stiamo vivendo, dove il continuo aumenti dei prezzi della vita quotidiana potrebbe influire sulla qualità dei regali. Fortunatamente, con la vasta selezione di articoli sportivi Decathlon, non sarà un problema regalarsi o regalare prodotti validi a meno di 20 euro, salvo non indugiare troppo, poiché queste offerte potrebbero scadere nell’esatto momento dell’esaurimento scorte.

Cosa si potrà acquistare quindi con meno di 20 euro su Decathlon? Un articolo che potrebbe interessare è la borsa Kipsta Essentials da 35 litri, ideale per chi non sa dove mettere la borsa dopo averla utilizzata. Questo modello, infatti, integra una tracolla compatta, resistente e ripiegabile, che vi permetterà di mettere la borsa nella sua tasca laterale, cosicché possiate riporla in modo più ordinato. Essendo da 35 litri, è dotata poi di diversi scomparti, tre per l’esattezza; una tasca principale, una laterale e una per gli effetti personali.

Una volta piegata nella tasca laterale dedicata, la borsa Kipsta Essentials occupa solo 26 x 25 x 10 cm, il che è perfetto per chiunque cerchi una soluzione capiente ma compatta. Pur costando poco, i materiali sono durevoli e in grado di resistere al peso e all’abrasione. Siete solito riempire la borsa con un paio di scarpe, magari sporche dopo l’allenamento? Nessun problema, poiché è presente una tasca dedicata separata dallo scomparto principale, in modo che quest’ultimo possa rimanere pulito. Il prezzo è inferiore non solo ai 20 euro, ma anche ai 10, segno che su Decathlon potete fare degli ottimi regali di Natale con cifre irrisorie.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Decathlon dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Idee regalo per gli sportivi fino a 20€

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!