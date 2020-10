DOOM Eternal e tanti altri titoli Bethesda in offerta fino al 65% di sconto su GamersGate

Fino al prossimo 8 ottobre su GamersGate sono disponibili numerosi titoli Bethesda, come DOOM Eternal, The Elder Scrolls V Skyrim e Dishonored 2 in forte offerta fino al 65% di sconto. Numerosi titoli dal grande interesse disponibili quindi a un prezzo d’eccezione, ma solo per ancora pochi giorni: nel caso in cui siate interessati ad approfittare delle offerte di GamersGate il nostro consiglio è quindi quello di fare decisamente in fretta.

Ad essere scontatissimi su GamersGate fino al prossimo 8 ottobre, oltre a quelli elencati qui sotto, sono poi anche altri titoli del celebre publisher, come Quake 4, i primi DOOM e le varie espansioni degli ultimi blockbuster di Bethesda. Se siete interessati a qualcuno di questi, o se volete invece solo dare un’occhiata al lungo elenco di titoli in sconto fino al 65% su GamersGate, potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui tutti i titoli Bethesda in sconto fino al 65% su GamersGate «

