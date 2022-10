Se siete alla ricerca di trucchi o trattamenti per il viso a un prezzo davvero imbattibile, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo la promozione attiva da Douglas per Halloween. Lo store ha appositamente creato un’intera sezione in cui non solo potrete trovare moltissimi articoli già in ribasso fino al 40% ma avrete la possibilità di ricevere il 20% di sconto sul resto dei prodotti e dei best seller grazie a un semplice codice!

Per attivare il coupon vi basterà copiare e incollare COMING20 nell’apposito box, subito dopo aver aggiunto tutti i cosmetici al vostro carrello, in fase di checkout. Una volta applicato a un totale di minimo 99€, il prezzo scenderà automaticamente e potrete terminare i vostri acquisti nel massimo della convenienza! Douglas è uno dei principali retailers in Europa nel settore della bellezza, in continua crescita da anni e con oltre 40.00 prodotti di qualità a vostra disposizione. Per questo vi invitiamo caldamente a portare a termini i vostri acquisti!

Nel caso foste alla ricerca di uno smalto top di gamma, disponibile in tinte super eleganti e pensato per durare sulle vostre unghie anche per più e più giorni senza doverlo ritoccare, vi invitiamo a dare uno sguardo al Dior Vernis disponibile al prezzo di 22,39€ invece di 27,99€. Grazie allo conto disponibile sullo store, potrete decidere quale delle meravigliose sfumature portare a casa, tra un parterre di oltre 25 colorazioni. Perché non dovreste farvi scappare questo prodotto? Perché si tratta di uno smalto Dior reinventato sulle basi del primo suo smalto leggendario del brand.

Si tratta, inoltre, del primo realizzato sfruttando l’infuso di un estratto floreale dall’azione trattante protettiva. L’articolo vi assicura una manicure rapida, ultra-brillante e con un colore couture a lunghissima tenuta. La nuova formula di Dior Vernis, inoltre, sublima le unghie con nuance armoniosamente pigmentate, ispirate alle tendenze e alle ultime creazioni della Maison Dior. Potrete valutare di acquistare l’iconico smalto rosso, l’intramontabile nude o un raffinato rosa: ogni tonalità trasforma la manicure nell’irrinunciabile tocco finale del vostro look.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Douglas dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il coupon COMING20 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!