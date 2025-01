L'attesa per un'altra partita di Serie A è quasi finita. Il 15 gennaio alle ore 20:45 si sfideranno Inter e Bologna in una delle partite più interessanti della 19ª giornata di Serie A. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, disponibile per gli abbonati sia tramite l’app ufficiale che sul sito web della piattaforma. Per chi si trova all’estero, guardare il match potrebbe presentare delle difficoltà, ma non temete: vi spiegheremo come superare eventuali restrizioni geografiche per non perdervi neanche un minuto di questo importante incontro.

Dove vedere Inter - Bologna in TV e streaming

La partita Inter - Bologna è prevista per le 20:45 del 15 gennaio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

L’Inter arriva a questa partita in uno stato di forma straordinario. I nerazzurri hanno vinto le ultime cinque partite, consolidando il secondo posto in classifica. Con un gioco convincente e un attacco prolifico, la squadra di Simone Inzaghi sta mettendo pressione sulla capolista, dimostrando di essere una seria candidata al titolo. L’ultima vittoria, convincente e ricca di gol, ha ulteriormente galvanizzato l’ambiente nerazzurro, che punta a iniziare il nuovo anno con un’altra prestazione di alto livello.

Il Bologna, settimo in classifica, si presenta a San Siro con un bilancio più altalenante nelle ultime cinque gare: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La squadra allenata da Thiago Motta sta comunque dimostrando solidità e una capacità di rimanere competitiva anche contro avversari di alto livello. L’ultima gara ha visto un pareggio combattuto, segno che i rossoblù non intendono mollare facilmente e sono pronti a dare filo da torcere all’Inter.

Probabili formazioni Inter - Bologna

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Come vedere Inter - Bologna dall'estero

Se vi trovate all’estero e volete seguire la partita, potreste incontrare problemi legati alle restrizioni geografiche di DAZN. Per ovviare a questo problema, vi consigliamo di utilizzare una delle migliori VPN. Con una VPN, potrete connettervi a un server italiano e accedere a DAZN come se foste in Italia, garantendovi un’esperienza di visione ottimale. Servizi come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark sono tra i più affidabili per garantire velocità e sicurezza durante lo streaming.