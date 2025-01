Il 10 gennaio alle ore 20:45, lo stadio Olimpico di Roma sarà teatro di una sfida di Serie A tra la Lazio e il Como, un match che promette emozioni per i tifosi di entrambe le squadre. Se non potete essere presente sugli spalti, non preoccupatevi: l'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti per molte delle partite più avvincenti del campionato. Assicuratevi di non perdere neanche un minuto di azione e preparatevi per una serata di calcio spettacolare.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lazio - Como in TV e streaming

La partita Lazio - Como è prevista per le 20:45 del 10 gennaio e sarà trasmessa in diretta unicamente su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

La Lazio, attualmente quarta in classifica con 35 punti, ha ottenuto nelle ultime cinque partite di campionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Dopo la pesante sconfitta interna contro l'Inter per 0-6 il 16 dicembre, i biancocelesti hanno reagito con una vittoria esterna per 2-1 contro il Lecce il 21 dicembre. Successivamente, hanno pareggiato 1-1 in casa contro l'Atalanta il 28 dicembre e perso 2-0 nel derby contro la Roma il 5 gennaio. La squadra di Maurizio Sarri cercherà di ritrovare la vittoria per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Il Como, sedicesimo in classifica con 18 punti, ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime cinque partite, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Dopo il pareggio esterno per 2-2 contro il Venezia l'8 dicembre, i lariani hanno ottenuto una vittoria casalinga di prestigio per 2-0 contro la Roma il 15 dicembre. Tuttavia, hanno subito una sconfitta per 2-0 in trasferta contro l'Inter il 23 dicembre, per poi riscattarsi con una vittoria interna per 2-0 contro il Lecce il 30 dicembre. La squadra di Moreno Longo arriva a Roma con l'obiettivo di strappare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Probabili formazioni Lazio - Como

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Tchaouna. All. Baroni.

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Come vedere Lazio - Como dall'estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire Lazio - Como, potete accedere a DAZN utilizzando una delle migliori VPN. Una VPN consente di connettervi a un server in Italia, garantendo l'accesso ai contenuti trasmessi dalla piattaforma nel territorio italiano. Verificate che la VPN scelta supporti DAZN e sia configurata correttamente prima dell'inizio della partita per evitare inconvenienti.