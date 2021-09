Drone DJI Mavic 2 Enterprise Zoom scontato di 400€ da Mediaworld!

Mentre i clienti Mediaworld impazzano per la PlayStation 5 che, ricordiamo, sarà disponibile anche oggi 21 settembre alle ore 15:00, il noto e-commerce specializzato negli elettrodomestici continua a proporre sconti interessanti sull’intero catalogo, in particolare quello dedicato al Solo per Oggi. Si tratta di un’iniziativa che permetterà a chiunque di beneficiare di ottimi sconti su svariate categorie di prodotti, ma solo fino alla mezzanotte ed ecco perché dovreste focalizzare la vostra attenzione su questa promozione prima di passare altrove.

Come da tradizione, i prodotti che vengono messi in offerta dal portale sono numerosi e tutti con percentuali di sconto elevate, ma oggi spicca il DJI Mavic 2 Enterprise Zoom, uno dei migliori droni in assoluto, oggi proposto a 1.899,00€ e non ai soliti 2.299,00€. Uno sconto di 400€ che invoglierà sicuramente gli appassionati di riprese video aeree di prendere in considerazione l’acquisto di questo dispositivo che, come saprete, vanta una qualità di registrazione all’avanguardia e numerose modalità di riprese, nonché tecnologie che gli permettono di rimanere sempre stabile durante il volo.

Il modello proposto da Mediaworld è la variante più accessoriata di DJI Mavic 2, perfetta quindi per coloro che vogliono sfruttare appieno le capacità di questo drone, le cui caratteristiche tecniche vi permetteranno di ottenere riprese professionali, al punto che diversi esperti lo usano anche per immortalare il giorno del proprio matrimonio, sfruttando angolazioni video uniche e interessanti, altrimenti impossibili con l’attrezzatura tradizionale.

Come detto, la variante Enterprise Zoom è quella meglio accessoriata e tra gli innumerevoli accessori segnaliamo la presenza di un doppio faro, utile per vedere le aree con bassa luminosità, uno speaker per comunicazioni di emergenza o, semplicemente, per guidare il proprio team durante un’operazione e un ulteriore luce per aumentare la visibilità del drone in missioni notturne. Ovviamente, questo drone raggiunge altezze e distanze di funzionamento elevatissime, con riprese video sempre in alta definizione e in sicurezza grazie a DJI Air Sense, che fornisce all’utente segnali di allerta in caso di velivoli nelle vicinanze. Un drone davvero all’avanguardia, il cui sensore vi permetterà persino di eseguire uno zoom ottico, utile ad esempio per riprendere una scena rimanendo comunque a distanza di sicurezza.

Un prodotto eccellente e adatto sia per scopi professionali che per pur divertimento. Ad ogni modo, questa non è l’unica offerta presente oggi su Mediaworld, motivo per cui consigliamo di visitare la pagina dedicata o dare uno sguardo alla nostra lista prodotti personalizzata in calce. Infine, se desiderate ricevere le notifiche con le offerte più vantaggiose del momento, attualmente non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

