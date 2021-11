Early Black Friday Amazon: 10 imperdibili offerte a meno di 15€!

L’Early Black Friday di Amazon è cominciato solo ieri, ma la nuova tornata promozionale del portale ci ha già offerto l’occasione per risparmiare su di un mucchio di prodotti! Un’occasione davvero molto ghiotta, specie considerando che, grazie agli sconti del portale, le offerte oscillano mediamente tra il 20% e il 40% di sconto, pur coinvolgendo nomi di primissimo piano come LG, Lenovo, MSI, Samsung, Sony, Huawei e Xiaomi.

Insomma, una vera e propria cuccagna delle offerte che, per altro, non è appannaggio solo di chi ha voglia di avviarsi verso il Natale acquistando prodotti di grosso calibro, ma anche per chi invece, non disprezza qualche acquisto più piccolo, tenendo quindi basse le spese, pur portandosi a casa alcuni articoli davvero niente male.

Proprio a questi ultimi, ed a tutti quelli che hanno difficoltà ad orientarsi nel vasto panorama di offerte Amazon, abbiamo quindi pensato di dedicare questo articolo che, come avrete intuito, altro scopo non ha se non quello di proporvi una decina di prodotti di grande qualità, ma dal prezzo inferiore ai 15€!

Stiamo parlando di 10 articoli provenienti dal campionario di altrettanti ottimi marchi, con prodotti che vanno dalle opzioni più comuni, sino ad articoli davvero sorprendenti, tutti papabili come possibili opzioni per ottimi regali il che, considerando l’ormai imminenza del Natale non è da sottostimare.

Prima di procedere con le nostre proposte, tuttavia, vi ricordiamo che è sempre utile iscriversi al servizio Amazon Prime che, oltre a garantirvi un accesso anticipato di 30 minuti alle “Offerte Lampo” del prossimo Black Friday, vi permetterà di godere anche di servizi extra come l’ottimo Amazon Prime Video, i cui film e serie TV in esclusiva sono ormai, già da tempo, tra i favoriti di chiunque ami usufruire dei servizi in streaming in stile Netflix.

Inoltre, vi suggeriamo anche di tenervi aggiornati grazie ai nostri quattro canali Telegram dedicati agli sconti, attraverso i quali avrete la possibilità di restare aggiornati sulle occasioni da non perdere, tanto durante il Black Friday che nel resto dell’anno. I canali sono tematici, e sono dedicati alle offerte in generale, ai prodotti hardware & tech, all’abbigliamento ed ai prodotti per lo sport ed infine ai prodotti cinesi.

NOW Smart Stick

Piccola, versatile, e compatibili anche con servizi come Netflix, la NOW Smart Stick è una “pennetta HDMI” che, connessa al televisore, vi darà la possibilità di godere di alcune funzioni tipiche di una smart TV, un po’ come succede per prodotti ben più celebri come la Fire Tv Stick di Amazon. Perché prenderla in considerazione? Perché NOW Smart Stick, almeno al momento, è in sconto ad appena 14,99€, ed include nella confezione ben 3 mesi di sottoscrizione a scelta al pacchetto Cinema o Intrattenimento di Sky. NOW è infatti un servizio in streaming di Sky e, in quanto tale, gode di esclusive, prime TV e persino alcuni canali “live” dello straordinario pacchetto del servizio di TV via cavo. Altro che Netflix!

VEDI OFFERTA

Cappello Bluetooth Eversee

Un prodotto semplice ma geniale! Parliamo di un cappellino unisex e invernale, perfetto per le giornate di freddo intenso, che integra al suo interno uno speaker Bluetooth in miniatura, con tanto di microfono con cancellazione del rumore! Munito di controlli direttamente sul cappello, comodamente posizionati al lato, questo cappellino è stiloso, elegante e davvero ben fatto. Può essere lavato senza alcun problema, ed è in sconto ad appena 13,69€! Un affare perfetto, per quella che è un’ottima idea regalo!

VEDI OFFERTA

Mouse wireless Logitech M220

Se siete costantemente in giro per studio o per lavoro, ed avete bisogno di portare con voi il vostro portatile, allora potreste avere anche bisogno di un mouse che sia funzionale, leggero e compatto. Certo, potreste rivolgervi al mercato cinese, la cui offerta abbonda di proposte economiche, ma c’è sempre il rischio che la qualità sia un po’ scadente. La soluzione? Ce la offre Amazon, grazie a questo splendido mouse wireless a marchio Logitech, oggi scontato ad appena 12,99€! Con il mouse M220, avrete un prodotto di qualità, leggero e ben bilanciato, forte di una qualità costruttiva davvero eccezionale. Compatibile con Windows, Mac, Chrome, OS w Linux, il Logitech M220 offre il massimo del comfort grazie alla sua impugnatura morbida, e si caratterizza per la sua assoluta sileziosità. Niente plastiche scricchiolanti, niente “click” rumorosi, l’ideale per chi frequenta spazi di coworking, aule studio o biblioteche.

VEDI OFFERTA

Dobble di Harry Potter

Che cos’è Dobble? Probabilmente uno dei giochi più popolari degli ultimi anni! Si tratta di un gioco tascabile che premia colpo d’occhio e velocità, e che è tutto basato sulle associazioni tra immagini uguali, un po’ come il classico “Memory”. Il bello, tuttavia, è che con una singola scatola di Dobble ci si può divertire con ben 5 varianti diverse del gioco, e le “carte” al suo interno sono sufficienti per far giocare da 2 ad 8 giocatori! La versione in sconto oggi su Amazon, al prezzo ridicolo di 11,32€, è una delle più belle a ambite, in quanto a tema Harry Potter!

VEDI OFFERTA

Bilancia da cucina Raniaco

Compatta, accurata, e venduta al prezzo di soli 13,59€, questa bilancia da cucina Raniaco è un apparecchio di precisione, che può tornare comodo a chi, ad esempio, ha la passione per la pasticcieria, frangia della cucina in cui, si sa, occorre una precisione assoluta nel dosaggio degli ingredienti. Capace di pesare da un minimo di 1 grammo ad un massimo di 5 Kg, la bilancia da cucina Raniaco è realizzata quasi interamente in acciaio, è leggera, impermeabile, ed è persino resistente alle macchie ed agli odori. Venduta con incluse 2 batteria AAA ricaricabili, è fornita con anche un comodo cavo USB per la ricarica, anche se probabilmente lo userete molto di rado, giacché con una ricarica completa, questo splendido dispositivo è in grado di funzionare per un tempo che va dai 2 ai 6 mesi a seconda dell’utilizzo. Imperdibile!

VEDI OFFERTA

Auricolari true wireless SBS Twin TWS

Ergonomici, e perfetti come idea regalo, gli auricolari true wireless prodotti dalla emergente SBS si caratterizzano per un design a dir poco accattivante! La loro custodia di ricarica, infatti, ha la forma di una piccola lattina, come quella di un qualsiasi energy drink. Dotati di controlli touch che permettono di gestire i brani, regolare il volume oppure ricevere o rifiutare le chiamate. Parliamo di un prodotto che, al netto del brand, risulta funziona e molto confortevole, e che vanta un rapporto qualità/prezzo che, specie in virtù dello sconto proposto da Amazon, li rende un articolo perfetto da regalare… o da regalarsi! Parliamo, infatti, di appena 14,90€, a fronte degli originali 39,95€, per uno sconto complessivo pari al 63%!

VEDI OFFERTA

Rasoio da barba King C. Gillette

Elegante e stiloso, il rasoio da barba King C. Gillette è stato pensato per chi ha il culto della rasatura, e non ama affidarsi alle più moderne soluzioni elettriche. Parliamo, infatti, di un rasoio dal design classico, munito di lamette affilate e mono lama, come nello stile più tradizionale della rasatura domestica. Ottimo come piccolo regalo, magari per chi ama il mondo della rasatura, questo rasoio è perfetto per rifinire le basette e i contorni marcati della barba, e garantisce il massimo della precisione, grazie all’ottima qualità delle sue lame. Cromato e bellissimo da vedere, arriverà a casa vostra con 5 lamette incluse, per garantirvi un bel po’ di rasature senza dover acquistare alcun ricambio, il tutto ad appena 12,19€!

VEDI OFFERTA

Set di punte da foro Black+Decker

Un set piccolo e compatto, che per appena 12,99€ include la bellezza di 50 punte di ottima qualità, garantite dall’esperienza Black+Decker, ovvero un marchio che, ormai da anni, è il leader indiscusso nel mondo della carpenteria e del fai-da-te! Questo set, che certamente andrà a ruba, include quindi punte adatte per ogni necessità, ottime per forare metalli, muratura e legno, oltre che una serie di inserti utili per avvitare quelle che sono le viti più comuni. Compatibile con elettroutensili di qualsiasi marca, questo set è un affare davvero imperdibile, e pensate che con soli 5 euro in più, potreste addirittura optare per la versione che, invece di 50 punte, ve ne offrirà ben 109!

VEDI OFFERTA

Presa Intelligente TP-Link

Attualmente in sconto a soli 10,99€, la presa smart TP-Link è un articolo vendutissimo su Amazon, e rappresenta forse la migliore alternativa sul mercato alla più celebre proposta Amazon Echo. La sua funzione? Permettervi di controllare in remoto, tramite sistemi di domotica, quei dispositivi che non sono dotati di funzioni smart, come ad esempio lampade, macchine del caffè elettrica, o qualsiasi altro dispositivo che necessiti corrente. Dotata di funzioni di pianificazione disponibili tramite app, la presa smart TP-Link è compatibile con Alexa e Google Assistant, e supporta un carico massimo di 2300 W. Un prodotto semplice ma molto comodo, che per circa 10€ potrebbe darvi una mano a gettare le basi della vostra smart home!

VEDI OFFERTA

Chiave USB Samsung Fit Plus da 32GB

Non si contano le volte in cui farebbe comodo avere a portata di mano una pennetta USB con cui caricare un file al volo, o da poter avere con sé per ogni tipo di evenienza lavorativa o di studio. Ebbene, se cercate una soluzione che sia comoda, tascabile e che, soprattutto, non costi granché, allora la Samsung Fit Plus è la scelta che vi si addice! Per appena 10,99€, infatti, avrete a disposizione una pendrive da 32GB, compatibile con USB Gen. 3.1 e versioni precedenti, e con una velocità di lettura fino a 200 MB/s. Un prodotto semplice, immediato, e certamente utile per le esigenze più comuni.

VEDI OFFERTA

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!