Early Black Friday: sconti fino al 56% sui prodotti Oral-B!

La nostra rassegna delle migliori offerte giornaliere prosegue con una nuova ed interessante iniziativa dell’Early Black Friday di Amazon, che coinvolge i migliori prodotti per la cura della persona di Philips. Gli interessati, infatti, hanno la possibilità di acquistare spazzolini elettrici, ricambi di testine e molto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 56%!

Amazon, come di consueto, mette a disposizione un gran numero di articoli in questa nuova iniziativa ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo allo spazzolino elettrico Oral-B iO Series 8. Originariamente venduto a 249,99€, ora è acquistabile a 169,99€ oppure con cinque rate mensili di Amazon da 34,00€, grazie ad uno sconto del 32% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 80,00€.

Stiamo parlando di una delle migliori soluzioni attualmente in commercio, in quanto possiede un gran numero di funzionalità e, dunque, rappresenta un concentrato di tecnologia. Innanzitutto, vanta il rivoluzionario sistema magnetico iO, che permette di sentire una sensazione di pulito professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata.

Questo spazzolino elettrico vanta anche un display interattivo a colori, che segnala attraverso delle notifiche visibili sul manico alcune informazioni importanti, come la modalità e il promemoria per la sostituzione della testina. Oltre a ciò, vanta anche un’intelligenza artificiale, che assicura di riconoscere lo stile di spazzolamento e guida l’utente a raggiungere tutti i denti. Non mancano sei modalità di spazzolamento differenti e un sensore di pressione.

Insomma, si tratta di un’occasione davvero ghiotta, rivolta a coloro che desiderano acquistare uno spazzolino del genere e, considerando il contenuti della confezione e il prezzo di vendita, diventa un best-buy! Chiaramente, questa offerta non rappresenta l’unica attualmente attiva nella promo di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina dell’iniziativa.

