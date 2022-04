Se state pensando di acquistare degli auricolari true wirless e siete alla ricerca di un prodotto che unisca qualità e convenienza, allora l’offerta che oggi Amazon vi propone sugli Echo Buds di 2° generazione è davvero da non perdere! Potrete infatti acquistare questi recentissimi auricolari con uno sconto del 33% sul loro prezzo originale!

Parliamo di un prodotto realizzato da Amazon nel 2022, compatibile con tantissimi dispositivi e assistenti vocali, dotato di una raffinata tecnologia di cancellazione del rumore e una grande autonomia della batteria. Grazie a questa promozione a tempo limitato, potrà essere vostro a soli 79,99€, con un risparmio di 40€ rispetto al listino originale di 119,99€.

Gli Echo Buds di 2° generazione sono pensati per offrire un grande confort e una qualità dell’audio sempre perfetta, in ogni situazione. Sono piccoli e leggeri, adattandosi facilmente all’orecchio grazie al loro design in-ear che offre una tenuta solida e comoda, garantendo inoltre un’ottima resistenza al sudore. Dispongono di un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) estremamente performante, supportato da ben 3 microfoni per auricolare e un driver audio dinamico e compatto, che limita i suoni di sottofondo e ti permette di godere di un’alta qualità di ascolto.

Questi auricolari sono pensati per un utilizzo senza mani, e ti consentono di portare sempre con te Alexa per sfruttare tutte le sue funzionalità. Potrai ascoltare musica o audiolibri regolando ogni aspetto con i comandi vocali, così come utilizzare promemoria o effettuare chiamate in tutta semplicità. Sono inoltre compatibili con i dispositivi iOS e Android, permettendovi di utilizzarli anche con Siri o con l’assistente Google.

Grazie alla batteria di lunga durata, gli Echo Buds di 2° generazione possono sfruttare tutte le loro funzionalità anche con un uso prolungato, arrivando a un’autonomia di ben 5 ore mantenendo attiva la cancellazione del rumore e utilizzando Alexa per impartire i comandi ai vostri dispositivi. Sfruttando anche la custodia di ricarica, l’autonomia sale fino a 15 ore, con la possibilità di effettuare ricariche rapide da 15 minuti che offrono 2 ore di utilizzo aggiuntivo.

In conclusione, gli Echo Buds di 2° generazione rappresentano un’ottima scelta per chi desidera acquistare degli auricolari true wireless comodi, pratici e dotati delle tecnologie più recenti per migliorare ascolto e chiamata. Se aggiungiamo che quella di oggi è un’offerta a tempo limitato, stiamo parlando davvero di un’occasione da non perdere!

