Nonostante il Prime Day parta ufficialmente domani, Amazon ha già anticipato, per i clienti iscritti a Prime, una serie di offerte sui suoi dispositivi Echo e Kindle, proponendoli a prezzi più bassi di sempre. Il piccolo e ottimo Echo Dot di 4° generazione, ad esempio, potrà essere acquistato a soli 19,99€, l’Echo Show 5 a soli 34,99€ e la Fire TV Stick 4K a soli 26,99€. Troverete i link di acquisto in calce all’articolo!

Occasioni imperdibili per chi ancora non si è minuto di un assistente vocale, di un dispositivo che rende smart il vostro vecchio televisore o di un prodotto valido per leggere comodamente i vostri libri preferiti, attraverso uno schermo che consente di leggere in qualsiasi condizione di illuminazione.

Nel caso dei dispositivi Echo, vi ricordiamo che parliamo di prodotti posizionabili comodamente in ogni parte della casa, grazie alle loro dimensioni compatte, nonché di soluzioni che vi aiuteranno a gestire meglio i vostri compiti quotidiani. Essendo compatibili con servizi come Amazon Music, Apple Music e Spotify, potrete poi usarli anche come smart speaker e portare la musica in tutta la casa.

Le Fire TV Stick, come detto, sono perfette per chi vuole accedere a numerosi contenuti streaming da un vecchio televisore. Vi basterà infatti collegarle a una semplice porta HDMI situata sul retro del televisore per usufruire dell’ampio ventaglio dei servizi presenti in una smart TV moderna, oltre ad accedere ad app come YouTube e alle numerosi Skill di Alexa. Con il telecomando dedicato, potrete persino controllare i contenuti multimediali con la voce, chiedendo all’assistente integrato cosa cercare e quale contenuto avviare.

Amazon, come anticipato, ha scontato pesantemente anche una serie di dispositivi Kindle che, già da diverso tempo ormai, hanno spinto molte persone ad abbandonare il cartaceo, rendendo così l’ambiente più ecologico. In generale parliamo di dispositivi molto compatti e dal peso irrisorio, in grado di contenere al loro interno un’intera biblioteca, il che li rende perfetti per chi è solito leggere in movimento o per chi deve consultare al volo un argomento.

A questo punto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata, dalla quale scoprire tutte le offerte che il colosso dell’e-commerce ha voluto anticipare in occasione del Prime Day 2022. Immaginiamo che le scorte siano tante, ma suggeriamo comunque di non attendere troppo, anche perché l’evento vi ricordiamo che l’evento durerà pochi giorni.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

