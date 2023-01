Siete alla ricerca di un elettrodomestico che vi aiuti nelle pulizie domestiche di questo, e degli anni a venire? Il mercato è ormai saturo di proposte e non sapete, specificatamente, a quale prodotto rivolgervi? Ebbene, se cercate un aspirapolvere robot dall’incredibile rapporto qualità/prezzo e volete affidarvi ad un prodotto di marca, e dotato di caratteristiche tecniche di tutto rispetto, allora diremmo di dare un’occhiata a questa proposta Amazon che, come da titolo, vi permetterà di risparmiare ben 130 euro su di un prodotto 2-in-1!

Di che stiamo parlando? Dell’ottimo aspirapolvere robot Deebot N8, prodotto da Ecovacs, ed in grado non solo di catturare polvere e sporcizia, ma addirittura di lavare i pavimenti, il tutto ad un prezzo davvero ottimo su Amazon, che passa dagli originali 399,00€, ma che oggi può essere vostro con uno sconto del 33%, e dunque acquistabile al prezzo di appena 269,00€!

Un affare, soprattutto per un aspirapolvere robot di questa qualità, capace davvero di modificare le vostre abitudini nell’ambito delle pulizie domestiche, vista non solo la sua potenza, ma anche la sua versatilità, come testimoniato dalla sua funzione di lavaggio pavimenti che, avvalendosi di una vaschetta per l’acqua integrata al corpo del dispositivo, e ad un panno in microfibra (ovviamente lavabile), permetterà a questo robot di lavare i pavimenti velocemente e con precisione.

Il merito è anche dell’ottima tecnologia di mappatura e orientamento del dispositivo che, potendo contare sul supporto del sistema TrueMapping di Ecovacs, garantisce a questo robot estrema precisione nell’identificazione dello spazio domestico, calcolando per bene gli spazi, e identificando anche specifici ambienti dalla vostra casa, così che possiate coordinare le modalità di pulizia in base alle necessità, interagendo con la programmazione del robot grazie al supporto di una apposita app per iOS e Android.

Una funzione davvero ottima, specie considerando che Deebot N8 è in grado di coprire da solo superfici fino a 200 m², che di per sé sono ben oltre la media di una comune abitazione. Anche in tal senso, parliamo di un robot dall’eccezionale autonomia, oltre che dalle ottime capacità di pulizia, ed in grado di adattarsi praticamente a qualsiasi superficie.

Come se non bastasse, oltre a sapere identificare accuratamente cadute ed ostacoli, Deebot N8 è persino capace di rilevare tappeti o altri tessuti, evitando così di causare danni a materiali o superfici sensibili, oltre che di “inciampare”.

Insomma, parliamo di un dispositivo smart e davvero utilissimo, dalle ottime performance e dalla grande autonomia che, per questo, vi invitiamo ad acquistare subito tramite la pagina Amazon dedicata all’offerta, e con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

