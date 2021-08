Ecovacs N8 e N8+ ai prezzi più bassi di sempre con questi coupon!

Qualora siate alla ricerca di un prodotto per pulire la vostra abitazione, ma siete propensi all’acquisto di un dispositivo automatizzato, vi segnaliamo una grossa opportunità concessa da Ecovacs, una realtà ormai consolidata che produce robot aspirapolvere di ottima fattura. La società, infatti, ha messo a disposizione due codici sconto con i quali è possibile ottenere una riduzione non indifferente sui prezzi di listino di Ecovacs Deebot N8 e N8+, valida fino al prossimo 29 agosto alle 23.59. Ma l’offerta non termina qui, a partire dal giorno successivo fino al 5 settembre sarà ugualmente disponibile un altro sconto per entrambi i prodotti.

Questi due robot aspirapolvere rappresentano un concentrato di tecnologia, poiché sono il frutto di oltre 23 anni di continua ricerca e sviluppo in questo particolare campo tecnologico. Entrambi possiedono la tecnologia “TrueMapping dTof”, che gli permette di rilevare efficacemente la planimetria della casa quattro volte più accuratamente di un normale sistema di mappatura, e con la possibilità di misurare la pianta di due piani (ad es. zona pranzo e zona notte).

Tra le loro caratteristiche in comune troviamo anche tre modalità di aspirazione, vale a dire Eco, Max, Max+. Ciascuna di essa è stata sviluppata per sviluppare tutte le esigenze di pulizia, a partire da quella “Eco” fino ad arrivare alla “Max+”, che mette in azione tutta la potenza aspirante di 2300Pa per poter eliminare lo sporco ostinato.

Oltre ad aspirare, questi due robot aspirapolvere possono anche lavare i pavimenti, grazie ad una pompa dell’acqua e ad un serbatoio. Il software include ben quattro impostazioni diverse per garantire una pulizia precisa del pavimento, evitando così di bagnare eccessivamente oppure insufficientemente il panno.

La differenza sostanziale tra le due macchine è rappresentata dalla stazione di svuotamento automatico, presente nella confezione del Ecovacs Deebot N8+, che gli permette di ottenere una capacità aggiuntiva di 2,5 litri per la raccolta della polvere, oltre al sacchetto da 420 millilitri del robot. Qualora siate interessati ad un prodotto completo, il nostro consiglio è quello di acquistare appunto il Deebot N8+; tuttavia, se il vostro obiettivo è quello di risparmiare, suggeriamo l’acquisto del Ecovacs Deebot N8.

Per quanto concerne i prezzi di vendita, il Ecovacs Deebot N8+ è disponibile a 599,00€ ma, sfruttando il codice sconto “120EUROFF”, il prezzo scende a “soli” 479,00€. Qualora siate interessati all’acquisto del Deebot N8, sarete felici di sapere che il suo prezzo può essere tagliato dai canonici 399,00€ sfruttando congiuntamente il buono di Ecovacs “OFF20EUR” e quello proposto da Amazon, che portano il costo a 319,00€.

N.B.: Per poter ottenere lo sconto dai coupon è necessario inserirli correttamente durante il processo d’acquisto.

