EMP: 12% di sconto grazie a questo coupon!

La Pasqua è ormai alle porte e tra i vari store online che si stanno attivando nel segno delle promozioni e degli sconti non poteva mancare EMP, amatissimo rivenditore di gadgettistica di vario genere e di tantissimi prodotti su licenza. Vi abbiamo spesso parlato di EMP in attinenza alla sua variegata (e spesso scontata) offerta relativa agli amati Funko Pop! mentre, per quanto riguarda oggi, torniamo a sfogliare le sue pagine digitali per un’intrigante promozione attiva su quasi tutti i prodotti presenti sullo shop!

Fino al prossimo 12 aprile, infatti, grazie al codice sconto EASTEREMP0420 potrete ricevere una decurtazione di prezzo per tutti gli ordini minimi di 79€! I prodotti disponibili per la promozione sono innumerevoli e vanno dalle magliette ai gadget di varia natura come spille, bracciali, collane e altri vari prodotti su licenza, POP! Che aspettate? Fiondatevi subito tra le pagine del portale di EMP, e cominciate subito con i vostri acquisti di Pasqua ma ricordate: l’offerta non è valida su tutte le categorie e scadrà il prossimo 12 aprile! Buona Pasqua e buono shopping!

Categorie disponibili per l’offerta

Informazioni sul buono sconto

Coupon valido dal 02.04.2020 al 12.04.2020

Codice: EASTEREMP0420

Ordine minimo: 79€

Categorie ESCLUSE dalla promozione: Media, Tickets, Books, Gift Voucher, Products with donation, Rammstein, Knossi, Böse Onkelz, Sale

