Se siete alla ricerca di un buon epilatore elettronico per avere gambe o viso perfetti nel corso dell’estate, vi consigliamo di sfruttare le numerose offerte disponibili da Euronics, nella sezione Epilatori e Rasoi Braun. Al momento, e solo per poco, potrete sfruttare degli sconti fino al 43% su vari modelli di Silk-épil e numerosi articoli per la rifinitura di barba e capelli!

In più, avrete anche la possibilità di ricevere un rimborso dal valore massimo di 50€ effettuando l’acquisto entro e non oltre il 31 agosto. Dunque, trattandosi di una risparmio davvero sostanzioso, vi consigliamo di portare a casa il prodotto migliore per voi il prima possibile, fintanto che la promozione è ancora attiva!

Gli step da seguire per il Braun Cashback Estate sono semplici e veloci, ma noi vi aiuteremo a svolgerli correttamente. Dopo aver acquistato uno degli ottimi prodotti Braun, dal rasoio elettrico MGK7221 fino al Braun Silk-Expert Pro 5, sarà necessario dimostrare l’acquisto sul sito apposito, entro e non oltre 15 giorni. Infine, svolta la procedura correttamente, potrete ricevere l’accredito. Il primo step consisterà nel registrarvi sulla pagina dedicata alla promozione, di cui vi lasciamo direttamente il link da cui accedere e, una volta creato l’account, vi basterà semplicemente inserire tutti i documenti e i dati richiesti.

Ovvero, la foto della ricevuta d’acquisto, una del codice a barre (EAN) presente sulla confezione dell’articolo e il vostro IBAN di riferimento. Una volta portati a termine questi step, dovrete semplicemente attendere la mail di conferma e l’arrivo del totale sul conto corrente da voi indicato. Specifichiamo che ciascun destinatario potrà ricevere solo e unicamente un rimborso e nel caso in cui risulti l’acquisto di più articoli Braun nella stessa ricevuta, verrà effettuato il cashback dell’importo speso per il prodotto più costoso.

Se siete interessati ad acquistare anche altri prodotti e vorreste vedere cosa c’è in sconto, in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Euronics dedicata.

