ePrice: 20% di cashback su tutti i prodotti del catalogo!

Mentre continuano i nostri preparativi affinché vi si possa garantire la massima copertura delle imminenti offerte del Prime Day, vi segnaliamo, intanto, la nuova ed ottima iniziativa di ePrice, che entra a gamba tesa in quello che sarà un periodo, seppur breve, ricco di fantastiche occasioni. Il noto e-commerce, infatti, vi permetterà di ottenere un rimborso del 20% su tutto il catalogo, sotto forma di buono sconto, che potrete poi utilizzare su di un successivo acquisto.

Come anticipato, questa iniziativa coinvolge l’intero catalogo del portale, ma vale la pena segnalare che sono esclusi dalla promozione i prodotti Apple e articoli ricondizionati. Inoltre, ci sono altri fattori da tenere in considerazione se si vuole approfittare del cashback e, anzitutto, vi segnaliamo che uno o più articoli dovranno essere acquistati entro il 22 giugno. Per quanto riguarda il buono sconto, potrete utilizzarlo nel periodo che va dal 23 agosto al 29 agosto, durante il quale occorrerà fare una spesa minima di 299,00€, dalla quale verrà sottratto il valore del buono che, ricordiamo, sarà pari al 20% della spesa effettuata entro il 22 giugno.

La promozione vi permetterà di aggiungere nel carrello più di un prodotto, e il cashback sarà calcolato sul totale. Ad ogni modo, il valore massimo erogabile del buono sconto sarà di 200 euro, il che non è affatto poco se consideriamo che diversi ed ottimi articoli si trovano già in offerta, come ad esempio le cuffie wireless Asus TUF Gaming H7, acquistabili già da subito a soli 79,99€ invece di 129,99€.

Un’iniziativa, dunque, che punta non solo a farvi risparmiare fin da subito, ma anche in un vostro futuro acquisto. Ciò detto, non ci resta che lasciarvi in calce il link che vi porterà direttamente sulle pagine di ePrice, dove potrete navigare tra le più svariate categorie merceologiche e scegliere il prodotto che più vi interessa. Come al solito, prima di chiudere, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

