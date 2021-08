ePrice: extra sconto di 50€ su tutti gli ordini sopra i 499€

Come abbiamo visto di recente, i principali portali online non vanno in vacanza e ciò vale anche per ePrice, che ha appena lanciato una nuova promozione che interesserà coloro che effettueranno un ordine di almeno 499€ entro il 17 agosto. Fino a tale data, infatti, il noto e-commerce aggiungerà 50,00€ di extra sconto su tutti i prodotti venduti e spediti da ePrice, fatta eccezione per la categoria smartphone e relativi accessori, prodotti Apple, ricondizionati e quelli facenti parte del marketplace.

Un’occasione ottima, che si va ad aggiungere alla fantastica offerta del giorno di Amazon e a quelle di eBay. Le opportunità di acquisto non mancano dunque, ma tra i vari prodotti che vi permetteranno di beneficiare dello sconto extra, consigliamo di prendere in considerazione il condizionatore Daikin Monosplit KITATXC35B New Classic, un modello che gode già di un’ottima decurtazione del 29%, alla quale si aggiungeranno gli ulteriori 50,00€ a carrello, che vi permetteranno di comprarlo non più a 499,99€, prezzo già di per sé ottimo per questo modello, ma a 449,99€.

Ovviamente, la promozione vi da modo di aggiungere più articoli a carrello, utile qualora vogliate raggiungere la cifra minima con più prodotti ma dal prezzo più basso. Ad ogni modo, il condizionatore Daikin Monosplit KITATXC35B New Classic sarà un ottimo acquisto, soprattutto per chi non si è ancora munito di una soluzione di raffreddamento per il periodo estivo che, ovviamente, durerà ancora a lungo. Non è troppo tardi, dunque, per comprare un condizionatore in grado di raffreddare le stanze più grandi in tempi rapidi ma, a meno che non siate disposti a pagarlo ad un prezzo più alto, consigliamo di non indugiare troppo perché, come detto, la promozione terminerà il 17 agosto.

Come è facile intuire, il Daikin Monosplit KITATXC35B New Classic è uno dei modelli più efficienti e performanti della categoria. Il motore inverter è capace di garantire ben 12.000 BTU e una rumorosità molto bassa, la quale in modalità Eco non supera i 20 dBA, una soglia non udibile neanche a distanze ravvicinate. Inoltre, questo modello utilizza il gas R-32, ottimo contro l’impatto ambientale, e dispone di esclusivi filtri alla catechina con funzione antibatterica, capaci di rimuove le particelle microscopiche sospese in aria. A questo si aggiunge un design elegante che si andrà ad armonizzare perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento.

Detto ciò, vi ricordiamo che sono molteplici i prodotti compatibili con la nuova promozione di ePrice, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata, non prima però di aver dato un’occhiata alla nostra lista prodotti personalizzata in calce, dove abbiamo raggruppato quelle che sono, secondo noi, le offerte più interessanti. Prima di passare al prossimo articolo, non dimenticate di seguirci anche ai nostri canali Telegram, in particolare quelli dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

