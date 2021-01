Eprice: sconti fino a 500€ sugli elettrodomestici con gli Sconti alla Rovescia!

Vi avevamo già proposto l’ottima promozione di ePrice che, fino alla fine di questa settimana (29 gennaio), vi permetterà di ottenere un cashback su diversi prodotti del suo catalogo, con un importo ottenibile pari al 15% della spesa (a patto che essa sia di almeno 299,00€). Ebbene, oggi torniamo a parlare dello store in occasione di una nuova tornata promozionale, stavolta relativo agli sconti sui grandi elettrodomestici, in quella che è l’iniziativa del portale chiamata “sconti alla rovescia“.

Sostanzialmente lo store ha ben pensato di mettere in offerta moltissimi prodotti di grande valore, come lavatrici, piani cottura e frigoriferi, tutti accomunati dall’appartenenza al catalogo di alcuni dei migliori produttori del mercato, come Samsung, Hoover o Indesit, e tutti contraddistinti da quantità in stock molto limitate. I pezzi sono dunque pochissimi ma i prezzi proposti sono davvero da capogiro, con alcuni prodotti che possono arrivare anche a ben 500 euro di sconto il che, considerando che si tratta di acquisti normalmente molto esosi non è affatto da sottovalutare!

Si tratta di prodotti eccellenti, come il frigorifero combinato Samsung RB31FEJNCSS, che dagli originali 999,98€ è ora in sconto a soli 499,99€, con un risparmio di ben 499,00! Un prodotto davvero eccellente che, a differenza dei frigoriferi tradizionali, caratterizzati da poche modalità di avvio, si contraddistingue per 5 diversi cicli del suo compressore, che si avviano sulla base dei livelli di umidità e dei modelli di utilizzo. Ciò significa che il frigorifero è in grado di mantenere una temperatura sempre uniforme, riducendo non solo l’usura della sua componentistica interna (il che significa maggiore durata nel tempo), ma anche un notevole abbassamento della rumorosità ed un minor consumo in bolletta.

Dotato di comodi ripiani scorrevoli che agevolano la sistemazione del cibo nei vari scomparti, il frigorifero combinato Samsung RB31FEJNCSSA dispone anche di un sistema per il controllo ottimale della temperatura che, grazie al sistema Cool Select Zone, permette di conservare carne, pesce e verdure in modo ottimale, preservandone la freschezza, il gusto e le proprietà nutritive. Cosa, per altro, possibile anche grazie alla ben nota tecnologia Samsung No Frost, che impedisce la creazione di ghiaccio sul fondo del frigorifero con tutti i problemi che ne conseguono, sia in termini di pulizia, che di conservazione degli alimenti, che di fabbisogno energetico.

Pensato per offrire tutto lo spazio necessario per una spesa familiare, il Samsung RB31FEJNCSSA è progettato tenendo a mente l’ottimizzazione degli spazi in ogni sua componente, freezer compreso, con cassetti estraibili, ed una geometria interna che permetta lo stoccaggio anche di prodotti di grosse dimensioni, comprese le bottiglie, che possono essere riposte comodamente nella porta del frigo grazie ad un intelligente sistema a balconcini, la cui organizzazione indipendente permette di raffreddare anche grandi quantità di bibite!

Insomma, con questi Sconti alla rovescia Eprice si candida seriamente ad essere la nostra prima preferenza per l’acquisto di elettrodomestici in questo gennaio 2021, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di spendere un po’ del vostro tempo non solo nella consultazione della nostra lista di prodotti consigliati, ma anche e soprattutto nel visitare la pagina dedicata a tutte le offerte di questa iniziativa. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!