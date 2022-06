Se siete alla ricerca di un condizionatore che riesca ad assicurarvi un fresco intenso, in questo periodo di caldo e afa, vi consigliamo di dare un’occhiata alle numerose offerte attive da Mediaworld. Al momento, infatti, potrete sfruttare sconti oltre il 40% su climatizzatori a marchio Samsung, Mitsubishi, Olimpia e molto altro ancora.

Avrete la possibilità di portare a casa articoli di varie tipologie e con budget molto differenti, partendo da alcuni a soli 300€ fino a modelli di altissima qualità, da 1.000€ o più. Dunque, trattandosi di un’occasione davvero imperdibile, vi consigliamo di completare il vostro acquisto prima che la promozione termini!

Tra gli articoli con il migliore rapporto qualità/prezzo c’è indubbiamente il Samsung AR09TXHQBWKNEU disponibile sullo store al costo di appena 399,00€ invece di 529,00€. Il climatizzatore è provvisto dell’ottimo motore che non solo attutisce il rumore e le vibrazioni dell’unità esterna durante il suo funzionamento, ma migliora anche l’efficienza energetica per il massimo del risparmio. Il prodotto è ideato per rinfrescare un’intera stanza in modo veloce ed efficiente ma, in caso di estrema necessità, vi consentirà addirittura di sfruttare la modalità raffreddamento rapido. Questa funzione imposta la ventola alla massima velocità, in modo tale da potervi garantire una temperatura ottimale nel minor tempo possibile!

Non meno importante la funzione Good Sleep che controlla e regola automaticamente la temperatura durante la notte, mantenendola ideale per ogni fase del ciclo del sonno. I refrigeranti di questo modello sono un’ulteriore punto a favore per il vostro acquisto, in quanto la gamma di condizionatori Samsung utilizza refrigeranti R32 che, rispetto ai loro predecessori R410A, sono più ecologici e con un impatto ambientale inferiore. Anche le classi energetiche di raffreddamento e riscaldamento A++/A+ costituiscono un’enorme vantaggio! Grazie ad essere potrete rinfrescare la vostra casa in maniera efficiente e rapida, ma senza rinunciare a una giusta dose di risparmio sulla vostra bolletta.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!