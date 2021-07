F1 2021: acquistalo ora a un super prezzo su Instant Gaming!

Nonostante sia uscito sul mercato solamente oggi, l’ottimo e adrenalinico F1 2021 è già in super offerta su Instant Gaming. Il noto e affidabile store propone infatti l’ultimo simulativo basato sulla Formula 1 in grande offerta a soli 47,99 euro, ossia con ben il 20% di sconto rispetto al prezzo di listino. Un’occasione, insomma, da non farsi assolutamente scappare.

Oltre che essere disponibile in super sconto, F1 2021 è anche un signor gioco. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “F1 2021 si presenta come il degno proseguimento dell’episodio dell’anno scorso. L’offerta del titolo Codemasters è sempre più ricca grazie alla nuova modalità Braking Point e alle ulteriori possibilità offerte offline e online. Il modello di guida è sempre più dinamico ed accessibile permettendo di divertirsi sia a chi cerca un’esperienza leggera sia a chi pretende un po’ di realismo in più.”

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che a essere acquistabile su Instant Gaming in sconto a soli 63,99 euro è anche la Deluxe Edition del gioco, che contiene oltre a F1 2021 anche il My Team Icons Pack e il Braking Point Content Pack, due pacchetti che aggiungono tutta una serie di oggetti e piloti extra all’interno del titolo.

Sia che decidiate di andare per la Standard Edition che per la Deluxe Edition del gioco, il nostro consiglio è sempre quello di fare in fretta. Non è infatti chiaro fino a quando F1 2021 resterà disponibile a questi super prezzi su Instant Gaming.

