FIFA 22 già in offerta per il Black Friday 2021!

Poteva mancare il celeberrimo FIFA 22 nelle offerte del Black Friday 2021? Ovviamente no ed ecco infatti che anche il noto titolo sportivo di EA ha fatto capolino tra le migliori offerte di questo periodo, risultando acquistabile a soli 46,98 euro con uno sconto del 33% nella sua versione PS4 e a soli 59,98 euro con uno sconto del 25% in quella PS5. A essere in sconto sono però le versioni di ogni piattaforma di gioco, Xbox e Nintendo Switch comprese.

FIFA 22 è l’ultimo capitolo sportivo della celebre saga di calcio, che ogni anno fa la gioia degli amanti della disciplina. Un’esperienza completa, sia in singolo giocatore che in multigiocatore, che potete ora portarvi a casa grazie al Black Friday 2021 a soli 46,98 euro con uno sconto del 33%!

Se siete intenzionati a utilizzare la spedizione veloce e gratuita su FIFA 22 e un’infinita di altri prodotti a venire in vostro soccorso è sicuramente il convenientissimo Amazon Prime. Nel caso siate degli studenti, inoltre, l’abbonamento al servizio è a meta prezzo con Amazon Prime Student!

Di seguito potete trovare FIFA 22 scontato per il Black Friday 2021 per ogni piattaforma, mentre vi ricordiamo che è possibile iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Continuate a seguirci per tutte le migliori offerte del Black Friday 2021. Buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte Black Friday ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!