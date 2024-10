Fino a 10TB di spazio cloud con l'80% di sconto da Internxt: e puoi vincere uno zaino esclusivo!

Se siete alla ricerca di uno spazio di archiviazione cloud che metta la privacy al primo posto, dovreste dare un'occhiata a questa offerta di Internxt. I piani lifetime da 2TB, 5TB e 10TB sono ora disponibili con uno sconto del 80% in occasione di Halloween, e includono la possibilità di vincere un esclusivo zaino Swiss Peak x Internxt, partecipando a un contest esclusivo.

Vedi offerta su Internxt

Storage cloud Internxt, chi dovrebbe acquistarlo?

Internxt rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un servizio di archiviazione cloud che non scenda a compromessi sulla sicurezza. Con la sua crittografia end-to-end e la politica di zero-knowledge, garantisce che solo voi abbiate accesso ai vostri file. Il servizio è particolarmente adatto a professionisti e utenti privati che necessitano di proteggere documenti sensibili e dati personali.

Le caratteristiche tecniche rendono Internxt un servizio all'avanguardia nel settore. La tecnologia di frammentazione dei file assicura che nessun server contenga mai un file completo, ma solo frammenti crittografati. Il codice open-source e le verifiche indipendenti da parte di Securitum, leader europeo nel penetration testing, confermano l'affidabilità del servizio. La possibilità di autenticazione a due fattori e la creazione di account anonima completano il quadro di un servizio orientato alla massima sicurezza.

La promozione in corso offre un'opportunità unica: oltre allo spazio di archiviazione sicuro, partecipando all'iniziativa si può vincere uno zaino Swiss Peak x Internxt, progettato per essere il compagno ideale in ogni situazione, che si tratti di una giornata in montagna o magari... di un'invasione zombie.

Con prezzi a partire da soli 0,95€ al mese, Internxt offre una soluzione completa per la protezione e archiviazione dei dati. La combinazione di storage sicuro, privacy garantita e la possibilità di vincere un premio esclusivo rende questa promozione particolarmente interessante per chi cerca un servizio cloud affidabile con un tocco di avventura!

Vedi offerta su Internxt