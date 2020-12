Fino a 300€ di sconto nelle offerte speciali di Acer per Natale

In occasione del Natale, Acer ha selezionato parte del suo catalogo ed ha fatto in modo che gli utenti potessero usufruire fino a 300€ di sconto. La promozione è già attiva e ad essere coinvolti sono notebook, PC desktop, monitor e svariati accessori utili che potrebbero servirvi per migliorare la vostra attività di smart working.

In realtà, la promozione dovrebbe consistere in uno sconto fino a 200€, ma tra le offerte non possiamo non notare l’Acer Chromebase CA24I2, dal momento che gli è stato riservato uno sconto di ben 300€, probabilmente per un tempo limitato, e quindi acquistabile a 699,00€ invece di 999,00€, con il prezzo che si aggiornerà automaticamente una volta aggiunto il prodotto nel carrello.

Si tratta di una soluzione all-in-one con schermo touchscreen da 24 pollici e risoluzione FullHD. Al suo interno non è presente Windows, bensì il sistema operativo di Google, Chrome OS, il quale offre un’esperienza ottimizzata per questo tipo di dispositivi e, in generale, per le postazioni di lavoro condivise. A differenza del sistema operativo di Microsoft, Chrome OS è decisamente più leggero e questo fa sì che i componenti interni non debbano necessariamente essere di fascia alta per poter sfruttare tutte le funzionalità. Ciò vuole dire godere di tempi di avvio più rapidi senza rinunciare alle funzioni di protezione.

Dotato di processore Intel Core i5 di ottava generazione e 8GB di RAM, nonché di un SSD da 128GB, l’Acer Chromebase CA24I2 riesce a caricare le applicazioni in modo fulmineo, incluso i grandi fogli di calcolo. Il suo design, inoltre, lo rende adatto a qualsiasi ambiente e, grazie al kit di montaggio Vesa, potrete anche decidere di appenderlo alla parete. Ovviamente, è dotato anche di una webcam di ottimo livello con la quale effettuare riunioni di lavoro nella qualità che meritano, nonché da microfoni in grado di farvi sentire dall’altra parte in maniera chiara. Tra le numerose porte disponibili sia nella parte laterale che posteriore, è presente una USB 3.1 Type-C, utile per trasferire dati alla massima velocità possibile, utilizzabile anche per ricaricare la batteria dei dispositivi.

