Fino al 44% di sconto su biciclette, monopattini elettrici e accessori su Amazon!

Amazon, oltre all’Amazon Gaming Week e alle Offerte di Settembre, ha inaugurato una nuova promozione, questa volta dedicata a biciclette, monopattini e accessori. Infatti, gli interessati potranno acquistare molteplici prodotti per la mobilità elettrica, risparmiando decine e decine di euro. Attenzione però, questa iniziativa non ha una data di scadenza ben precisata, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità.

Moltissimi sono i prodotti attualmente promozionati dal colosso statunitense ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata alla mountain bike elettrica Nilox eBike X6. Generalmente disponibile a 999,95€, ora è acquistabile a “soli” 799,00€, a seguito di uno sconto del 20% che ne ha tagliato il prezzo di vendita consigliato di ben 200,95€!

La bici elettrica Nilox X6 rappresenta un concentrato di tecnologia. Innanzitutto, è dotata di un motore brushless – sviluppato da Bafang – da 250 W, che raggiugere una velocità massima di 25 km/h, in modo tale da consentire a tutti gli interessati di spostarsi agevolmente in città. Inoltre, vanta un display LCD con il quale è possibile accendere o spegnere il motore, visualizzare l’autonomia residua, i chilometri percorsi, la velocità effettiva o selezionare una delle cinque velocità di percorrenza.

Questa bicicletta elettrica possiede delle sospensioni anteriori dalle ottime prestazioni e dei freni che garantiscono degli spazi di frenata ridotti. Per quanto riguarda l’autonomia, Nilox X6 include al suo interno una batteria removibile Samsung da 36 V-11.6 Ah, che assicura in modalità assistita fino a 80 km, permettendo di affrontare non solo i tragitti nella giungla metropolitana ma anche percorsi montani.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche che saprà accontentare tutti gli appassionati e coloro che vogliono interfacciarsi per la prima volta con il ciclismo. Detto ciò, visto il gran numero di prodotti compatibili con l’iniziativa, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte.

