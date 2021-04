Fino al 50% di sconto sui ricondizionati Apple grazie a TrenDevice

In assenza di offerte, qual è il modo migliore per risparmiare su un prodotto tech di ultima generazione? La miglior soluzione potrebbe essere quella di affidarsi al ricondizionato. A tal proposito, vi informiamo che TrenDevice offre solo per oggi sconti fino al 50% sui ricondizionati a marchio Apple, dandovi l’occasione di acquistare dispositivi della mela morsicata pari al nuovo a prezzi più bassi, avendo comunque la garanzia di 12 mesi e altri vantaggi, tra cui la sostituzione della batteria.

Per quanto concerne il ricondizionato, TrenDevice è uno dei migliori portali su cui fare affidamento, dal momento che mette in campo una serie di operazioni affinché i prodotti siano paragonabili al nuovo. Grazie ad un sistema di valutazione chiaro, saprete le reali condizioni di un dispositivo prima di acquistarlo. La valutazione si basa per gradi, le cui lettere A+, A, B e C corrispondono alle condizioni estetiche del dispositivo.

Come è facile immaginare, A+ è il livello più alto e sta a significare che il dispositivo è in condizioni perfette, mentre la C indica che ci sono evidenti difetti estetici. Ad ogni modo, TrenDevice si assicura che i dispositivi funzionino come dovrebbero e che nessun componente interno presenti anomalie. Come già anticipato, sono diversi i passaggi messi in atto dal portale volti a dare all’acquirente la garanzia di portarsi a casa un prodotto perfettamente funzionante e uno di questi è la sostituzione della batteria, qualora dimostrasse di avere una tenuta inferiore rispetto a quanto dovrebbe, ma vengono eseguiti test approfonditi anche su altoparlanti, display, fotocamere, ricezione della rete e sensori che si trovano sotto allo schermo o pulsanti.

Come avrete capito, le possibilità di risparmiare sono tante e un esempio sono i MacBook Pro da 15 pollici, tutti con grado A e A+, i cui sconti vi permetteranno di risparmiare quasi 1.000€, ma ci sono buone opportunità anche su svariati iPhone e iPad.

Detto ciò, non ci resta che invitarvi a visitare la pagina del portale e approfittare dello sconto fino al 50% sui ricondizionati Apple, ricordandovi che l'offerta sarà valida solo per oggi.

