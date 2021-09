Fino al 60% di sconto su tantissimi prodotti per la casa e per gli esterni su ManoMano

In occasione del compleanno di ManoMano, i prezzi di tantissimi prodotti del noto portale specializzato in bricolage e fai-da-te sono ora più interessanti, visto che la scontistica raggiunge la soglia del 60%. Tali offerte rimarranno attive fino all’11 ottobre, dunque vi consigliamo di affrettarvi, vista la possibilità di acquistare articoli a prezzi ragionevoli che vi permetteranno di migliorare l’arredamento della casa o del giardino.

Vi informiamo, infatti, che su ManoMano troverete molteplici prodotti dedicati all’edilizia, al giardinaggio e alla decorazione degli interni, con proposte come box doccia, cassettiere e armadietti. Offerte ottime, che arrivano nel periodo in cui si tende ad ammodernare la propria casa, ed ecco perché potrebbe interessarvi l’armadietto medicinale a quattro ripiani HomCom, che viene proposto a soli 33,95€ invece di 79,95€.

Realizzato in acciaio inox e avente dimensioni di 30 x 12 x 60cm, l’armadietto medicinale HomCom sarà perfetto per tenere in ordine le medicine da assumere quotidianamente e, allo stesso tempo, sarà molto elegante con il suo vetro satinato, sul quale è presente la tipica croce della sanità in formato trasparente. Per far sì che nessuno acceda all’armadietto, questo modello dispone di una pratica serratura e viene fornito con due chiavi.

La sua struttura minimalista, inoltre, lo rende facile da montare e da spostare, anche perché basteranno 4 viti per l’installazione, incluse ovviamente in confezione. Un armadietto moderno e pratico che, nonostante sia pensato per riporre le medicine, potrete ovviamente usarlo anche per appoggiare oggetti più pesanti, dato che la struttura riuscirà a sostenere carichi ben maggiori.

Come detto, gli articoli in grado di rendere la vostra casa più moderna e accessoriata sono numerosi, motivo per cui suggeriamo di affidarvi alla pagina promozionale per trovare il prodotto più adatto alle vostre esigenze, anche se siamo soliti riportare in calce quelle che riteniamo essere le offerte più interessanti.

