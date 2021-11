Folle offerta da PureVPN: 88% di sconto sul piano da 5 anni!

Continuano le super offerte per il Black Friday e continuano anche quelle dedicate alle migliori VPN in commercio. Oggi vogliamo segnalarvi questa super offerta da parte di PureVPN che, in questi giorni frenetici, ha deciso di proporre il suo piano da cinque anni con uno sconto addirittura dell’88%! Questo vi permetterà di proteggere la vostra privacy online al costo di soli 1,14€ al mese, veramente pochissimo!

PureVPN è un servizio VPN fondato a Hong Kong nel 2007 e con sede attuale nelle Isole Vergini con caratteristiche decisamente interessanti. Ha un vasta rete di server, ben 6500, distribuiti in più di 78 paesi diversi e garantisce ottime velocità sia per lo streaming che per la navigazione e il download. La protezione è garantita da una rete crittografata AES a 256 bit con Kill Switch e senza log. Grazie all’utilizzo di questa VPN sarete in grado di superare le restrizioni geografiche riuscendo ad avere accesso illimitato a siti web, video, eventi live, condivisione di file p2p e molto altro ancora come Netflix, Hulu, F1, NFL, UEFA e UFC. Nel 2021 sono stati aggiunte moltissime nuove funzione come l’audit costante con KPMG e la compatibilità con i nuovi chip M1 di Apple

Oltre a quanto citato poco sopra PureVPN dispone di applicazioni per più di 20 dispositivi diversi e offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 31 giorni. Al prezzo di soli 1,14€ al mese si presenta come una delle soluzione più economiche e con il miglior rapporto qualità/prezzo del mercato. Se siete interessati non aspettate oltre e sfruttate l’offerta Black Friday di PureVPN prima che scada!

PureVPN piano biennale all'88% di sconto

PureVPN – 5 anni a 68,40€

Approfittate di questa super offerta su PureVPN. Potete acquistare il piano quinquennale a 68,40€ con un risparmio dell’88%! Solo 1,14€ al mese per assicurarsi il massimo della privacy navigando in rete!

