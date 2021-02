Forno a microonde Samsung a meno di 100€ da MediaWorld!

Dopo avervi proposto le migliori offerte della mattinata di Amazon e eBay, è ora il momento di guardare avanti nella nostra rassegna di offerte quotidiane, proponendovi quelle che sono le ottime proposte di MediaWorld incluse nel suo Solo per Oggi dove, come sempre, vi sarà possibile trovare tantissimi prodotti con sconti che possono raggiungere anche il 60%, ma solo fino a mezzanotte! Vi ricordiamo, inoltre, che il Solo per Oggi non è l’unica promozione presente sul portale di MediaWorld, infatti fino al 28 febbraio potrete sfruttare le ottime occasioni degli XDays, che coinvolge una grandissima selezione di articoli presente sul portale.

Di tutti gli articoli proposti da MediaWorld, oggi vogliamo segnalarvi il forno a microonde Samsung MG23K3513AS, articolo che potrete acquistare con uno sconto di ben 50€ rispetto al suo tipico prezzo, potendovelo così accaparrare a soli 99,99€. Con il suo design moderno, il Samsung MG23K3513AS è dotato di una pratica console di comandi e di un display che rende immediata la scelta del programma di cottura. L’interno del Samsung MG23K3513AS è realizzato in una speciale ceramica resistente ai graffi, che può esser pulita senza alcuna difficolta e particolarmente durevole all’usura, degno di menzione anche l’ottimo piatto girevole dal diametro di 28cm, nonché una griglia in metallo utile per favorire la cottura delle pietanze con la modalità grill.

Il forno a microonde Samsung MG23K3513AS permette di scegliere tra oltre 20 programmi di cottura, compresa una funzione specifica di scongelamento rapido che applica fino a 5 modalità differenti di potenza in base alla tipologia di alimento, nonché la modalità “Browing Plus“, che permette di dorare cibi e rendere croccante qualsiasi pietanza. Altre due caratteristiche fondamentali presenti nel forno a microonde Samsung MG23K3513AS sono senza dubbio la modalità Eco che riduce in maniera significativa il consumo energetico che attiva un particolare stand-by capace di supporta le funzioni essenziali del display, e la deodorizzazione dello scomparto interno, che elimina rapidamente gli odori di cottura così da mantenere ad ogni pietanza il proprio profumo

Insomma, avrete capito che il forno a microonde Samsung MG23K3513AS è di un dispositivo dalle ottime caratteristiche, ma a questo prezzo diventa veramente imperdibile! Visto che però si tratta sempre uno dei tanti articoli nel Solo per oggi di MediaWorld, il nostro consiglio rimane quello di visitare la pagina relativa del portale, dove troverete non solo tutte le offerte del giorno ma anche le proposte offerte dagli XDays, con sconti su tantissimi altri prodotti presenti le vasto catalogo del portale. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

