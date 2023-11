Black Friday Friggitrici ad aria, le migliori offerte

Anche se su alcuni store online si sta procedendo a scaglioni, possiamo dire che una nuova edizione del Black Friday è finalmente arrivata. Come prevedibile, gli affari non mancano, con tagli di prezzo importanti che consentiranno a milioni di italiani di acquistare i prodotti più ambiti a prezzi stracciati. Fino alla fine di novembre, i risparmi riguarderanno anche le friggitrici ad aria, utili elettrodomestici da cucina che saranno oggetti di questo articolo.

Quelle da noi citate appartengono a diverse fasce di prezzo e sono quelle che godono attualmente dei migliori sconti. Ovviamente abbiamo stilato la lista tenendo conto anche della qualità costruttiva e delle prestazioni. Elettrodomestici affidabili dunque, dotati spesso anche di funzioni intelligenti, che vanno oltre alla semplice ma importantissima cottura salutare.

Ribadiamo il consiglio di focalizzarvi sulle seguenti proposte, ma per chi vuole valutare anche le imminenti offerte di Amazon relative al Black Friday 2023, suggeriamo di navigare sulla pagina dedicata, dove sarà possibile trovare in sconto tantissime friggitrici ad aria, oltre ovviamente a tutte le altre offerte del Black Friday. Senza indugiare oltre, scopriamo quali sono le friggitrici ad aria più scontate per questo fine novembre, invitandovi a cogliere al volo queste occasioni, visto che l'esaurimento scorte è molto probabile che si verifichi durante questi giorni dedicati al risparmio.

Philips Airfryer XL HD9270/93

Xiaomi Mi Smart

Moulinex EZ5058

Bakaji

