Black Friday Friggitrici ad aria, le migliori offerte

Non siamo ancora a novembre ma si inizia a respirare aria di Black Friday. Come ogni anno, questo importante evento si terrà il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento e, come sempre, non mancheranno tagli di prezzo che consentiranno a milioni di italiani di acquistare i prodotti più ambiti a prezzi stracciati. Con ogni probabilità, la scontistica coinvolgerà anche le friggitrici ad aria, ed ecco perché di seguito elencheremo alcuni modelli che potreste trovare a prezzi più bassi rispetto a quelli attuali.

Come da tradizione, le offerte terranno conto di friggitrici ad aria sia entry level che di fascia alta, ma i modelli da noi raccolti sono quelli che dovreste tenere in considerazione per primi, in quanto la loro qualità è elevata e si tratta di soluzioni molto affidabili, in grado di cuocere svariati cibi in maniera più salutare rispetto al classico metodo con frittura e olio. Come noterete, alcune di queste soluzioni si trovano già in sconto ma, come detto, la scontistica potrebbe aumentare durante il Black Friday, permettendovi di fare degli ottimi affari.

Detto ciò, il nostro consiglio è quello di tenere d’occhio i prezzi delle seguenti friggitrici ad aria anche prima del vero e proprio Black Friday, dal momento che numerosi e-commerce sono soliti anticipare le offerte, proponendo in sconto prodotti che potrebbero poi non essere più scontati durante il fatidico giorno. Senza indugiare oltre, scopriamo quali sono le friggitrici ad aria da non perdere per il prossimo importante evento dedicato al risparmio.

InnSky IS-EE003

Una delle friggitrici ad aria che dovreste tenere d’occhio durante il fatidico evento è la InnSky IS-EE003. Si tratta di una friggitrice da 5,5 litri, adatta per le feste, riunioni di famiglia e, in generale, per gli amanti del cibo. Il cestello di cottura è abbastanza grande da permette l’inserimento di un pollo e si estrae proprio come un cassetto, tirando la maniglia posta sul frontale dell’elettrodomestico. Essendo una macchina multicooker, si possono preparare numerosi piatti, ottenendo gli stessi risultati di un forno elettrico ventilato, col vantaggio di eliminare molta più umidità dalle pietanze e garantire un risultato croccante e asciutto. Le modalità di cottura preimpostate sono 8, tra cui quelle dedicate alla preparazione del pesce, carne e pizza. È presente ovviamente lo schermo touch digitale con cui programmare e avviare la varie modalità.

» VEDI OFFERTA

InnSky IS-EE004

Questa friggitrice ha la stessa capacità di quella precedente, ma presenta un design più raffinato ed è realizzata completamente in acciaio inossidabile, il che permette alla parte esterna del dispositivo di non surriscaldarsi in maniera esagerata e di non correre il rischio di andare in contro ad ustioni. Dotata di un bellissimo display LCD touch, sul quale sono presenti le 7 modalità di cottura, è perfetta per preparare numerose pietanze in tempi record grazie alla potenza di ben 1.700W. Vale la pena segnalare anche la presenza all’interno della confezione di un ricettario multilingua contenente ben 32 ricette. Una friggitrice ottima già a questo prezzo, ma imperdibile qualora scenda sotto la soglia dei 100€.

» VEDI OFFERTA

De Longhi F28311.W1 RotoFry

Un altro modello che merita di essere aggiunto tra i preferiti per tenerne il prezzo sotto controllo è quello di De Longhi. Quest’ultimo non è tra i più economici disponibili ma, nonostante ciò, vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo, dato che le sue dimensioni vi permetteranno di preparare pietanze per un discreto numero di persone e quindi risulta ideale per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, grazie anche alla possibilità di regolare manualmente la temperatura a seconda del tipo di cibo che andrete ad inserire nel cestello. Quest’ultimo è interessante perché, attraverso un movimento automatico, viene ciclicamente immerso dentro e fuori dall’olio, in modo da ottenere cibi fritti e croccanti al punto giusto.

» VEDI OFFERTA

Philips HD9652/90 Airfryer XXL

Se durante il Black Friday volete risparmiare su quella che è forse la miglior friggitrice ad aria, questo è il modello che dovreste seguire. I suoi 2.225W assicurano una potenza in grado di cuocere cibi in tempi rapidissimi, mentre il grande cestello permette di preparare un pollo intero senza difficoltà. Si tratta di un prodotto di alto livello che implementa la tecnologia brevettata Twin TurboStar, la quale emana un vortice di aria calda che avvolge l’intero cestello di cottura, in modo da cuocere le pietanze in modo omogeneo. Inoltre, vanta un sofisticato sistema capace di catturare il grasso dagli alimenti e di intrappolarlo sul fondo del cestello di cottura, rendendo così la fase di pulizia molto più comoda. Infine, è presente una funzione di mantenimento della temperatura, che consente di servire i piatti nel momento giusto.

» VEDI OFFERTA

iRoastec 30L

Un altro modello il cui prezzo merita di essere controllato è quello realizzato da iRoastec. In questo caso siamo di fronte ad una friggitrice che vanta un cestello interno da ben 30 litri, perfetta per chi è solito preparare piatti in abbondanza. Con il suo display touchscreen a LED, inoltre, sarà veramente semplice programmarla e selezionare una delle tante modalità preimpostate, che vi permetteranno di preparare le vostre pietanze preferite in maniera decisamente più salutare rispetto al classico metodo con frittura e olio.

» VEDI OFFERTA