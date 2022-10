Se la vostra lavatrice o frigorifero necessita di essere sostituito perché giunto al termine del suo ciclo di vita, o perché necessitate di un prodotto che sappia stare al passo coi tempi, siamo convinti che nel giro di poche ore lo sostituirete con uno a marchio LG, poiché Yeppon sta proponendo quest’ultimi a prezzi stracciati.

Nonostante la promo sia iniziata da poche ore, le scorte potrebbero esaurirsi in fretta, a causa proprio dei prezzi vantaggiosi e dell’alta domanda che potrebbe derivarne. Se così non fosse, avrete tempo fino al 9 ottobre per acquistare uno di questi grandi elettrodomestici a cifre così convenienti, i cui sconti raggiungono il 53%, nonostante l’iniziativa sia stata pensata, in origine, per offrire uno sconto massimo del 43%. Lo shop, infatti, ha riservato un trattamento speciale alla lavasciuga LG F4DV509H0E, proponendola a soli 559,99€ invece di 1.199,00€. In questo caso, però, lo sconto sarà valido solo per oggi.

Dotata di intelligenza artificiale, con algoritmi studiati per aiutarvi a scegliere il programma di lavaggio perfetto, la LG F4DV509H0E è una di quelle lavasciuga che, una volta provate, non potete più farne a meno, anche perché parliamo di un elettrodomestico utile tutto l’anno, in grado di lavare e asciugare. A prescindere dal carico, le sue prestazioni saranno sempre all’avanguardia, proprio come nell’avere in casa una lavatrice e un’asciugatrice separata, occupando però solo lo spazio di un singolo elettrodomestico.

L’elevata efficienza di lavaggio sarà ulteriormente ottimizzata dalla tecnologia TurboWash, che prende l’acqua pulita dal rubinetto e la spruzza in maniera intelligente sugli abiti, migliorando e velocizzando i cicli di risciacquo. La LG F4DV509H0E sfrutta poi benissimo i suoi 56 cm di profondità per integrare un cestello da 9 kg, compatibile con TWINWash MINI, un metodo che permette, a fronte di un accessorio da acquistare a parte, di aggiungere 2 kg di carico extra, cosicché possiate lavare due bucati contemporaneamente. Una lavasciuga, dunque, con numerosi assi nella manica e, per questo, non dovreste lasciarvela sfuggire a questo prezzo che, ricordiamo, domani aumenterà o tornerà alle sue origini, superando la soglia dei 1.000€.

Insomma, se dovete cambiare alcuni dei vostri grandi elettrodomestici e volete farlo a prezzi d’occasione, non dovreste assolutamente perdervi questa promozione, motivo per cui vi consigliamo di visitare subito la pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

