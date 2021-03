Frigorifero Samsung ad un prezzo mai visto nelle offerte del giorno di MediaWorld!

Dopo avervi proposto alcune delle migliori offerte di questa mattinata, è ora il turno di passare in rassegna quelle che sono le occasioni incluse da MediaWorld nel suo Solo per Oggi dove, come sempre, vi sarà possibile trovare tantissimi prodotti con sconti che possono raggiungere anche il 60%, ma solo fino a mezzanotte! Inoltre, vi ricordiamo che il Solo per Oggi non è l’unica promozione presente sul portale di MediaWorld, infatti fino al 7 marzo potrete sfruttare le iniziativa dedicate ai videogiocatori, dove una grande selezione di giochi ed accessori per PC e console sono disponibili a prezzo scontato.

Delle offerte presenti oggi però, vogliamo in particolar modo riportarvi quella relativa al frigorifero combinato Samsung RB29HER2CSA, che potrete acquistare a 479,00€ con uno sconto di 330€ dal suo classico prezzo sulla piattaforma. Questo frigorifero è ambio e ben strutturato, con oltre 188 litri di capacità nella sezione superiore, e altri ben 98 litri dedicati al congelatore composto da pratici cassetti che, grazie alla rivoluzionaria apertura Full Open, permettono di raggiungere e conservare gli alimenti in modo più confortevole, sfruttando ogni cm di spazio. Il frigorifero è pensato per la conservazione ottimale dei cibi, ed infatti è dotato della miglior tecnologia Total no Frost che mantiene costanti i livelli di temperatura ed umidità all’interno delle sue sezioni, così da evitare la fastidiosa formazione di brina, muffa o batteri.

Nella sezione frigo di Samsung RB29HER2CSA il freddo viene gestito in maniera intelligente, infatti in circa 4 ore qualsiasi alimento viene portato a 7°, rendendolo più veloce e potente di molti altri dispositivi simili presenti sul mercato. I suoi ripiani sono stati realizzati secondo la tecnologia Easy Slide, ossia sono composti da pratiche cerniere che permettono di organizzare in modo ottimale gli spazi interni del frigorifero Samsung RB29HER2CSA, e grazie alla CoolSelect Zone vi sarà possibile conservare gli alimenti come carne oppure il pesce alla loro temperatura ottimale, con la possibilità di impostare l’area tra 0 e 3 gradi. Non preoccupatevi poi dei consumi, infatti il compressore Digital Inverter di Samsung RB29HER2CSA è in grado di modulare la potenza erogata in base alle necessità mantenendo basso il costo sulla bolletta, ed inoltre è circondato da uno speciale rivestimento fonoassorbente ha il compito di mantenere bassi i rumori.

Avrete capito quindi che il frigorifero Samsung RB29HER2CSA a questo prezzo è una vera occasione da non perdere, ma rimane pur sempre solamente una delle tante occasioni proposte nel Solo per Oggi

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

