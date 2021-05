Fuori Tutto AK: tantissimi sconti su accessori e periferiche gaming

Mentre sul Lenovo Store impazzano le offerte dedicate ai migliori notebook della linea Lenovo Trinkpad e Thinkbook, su AK Informatica continuano le ottime promozioni che riguardano accessori e periferiche da gaming, con offerte a dir poco straordinarie per poter migliorare la propria postazione da gioco.

AK Informatica, come noto, è uno dei principali negozi e-commerce dove comprare tutte le soluzioni informatiche. In questa promozione troviamo anche una selezione di scrivanie e sedie da gaming, fra cui anche l’ottima Gamdias Gaming Desk Daedalus M1. Si tratta di un tavolo, disponibile ora a 179,90 euro anziché a 199,00 euro, dotato di un tappetino per mouse impermeabile, un design per agevolare il cosiddetto cable-management (grazie alla presenza di supporti per prese multiple) e una struttura personalizzabile in altezza.

Con un telaio realizzato completamente in alluminio, questa scrivania, la Daedalus M1, include delle luci RGB. Le dimensioni di questo prodotto sono 150 centimetri in lunghezza, 66 centimetri in larghezza e 76,5 centimetri in altezza, alla sua massima estensione. Il produttore, inoltre, garantisce che il tavolo in questione regge fino a 100 kg di peso, dunque ideale per posizionare il proprio PC da gaming con tutte le periferiche.

