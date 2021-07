GameStop abbatte la concorrenza: PlayStation 5 di nuovo disponibile!

Aggiornamento 10:15: console esaurite!

A quanto pare luglio continua ad essere il mese ideale per acquistare una PlayStation 5, come se tanto Sony quanto le varie catene avessero tutte le intenzioni di adescare il nostro portafogli, giusto prima delle vacanze. Come saprete, infatti, Mediaworld ha da poco annunciato la disponibilità della console in un trittico di giornate di vendita dedicate, e mentre molti sono in attesa che anche altre catene ripropongano la console in vendita, Gamestop continua a stupire tutti offrendo innumerevoli occasioni di acquisto, sebbene queste richiedano, come saprete, la costruzione di appositi bundle ad hoc.

E così, dopo la giornata di ieri, anche oggi la catena specializzata in videogame sembra voler abbattere la concorrenza, aprendo la mattinata con un nuovo stock di console in vendita, lasciando spazio a ben pochi dubbi che una situazione simile, a questo punto, possa replicarsi anche per la giornata di domani. Nel mentre, tuttavia, vi suggeriremmo comunque di approfittare dello stock di oggi visto che, anzitutto, si tratta di una vendita con con spedizione immediata, che vi permetterà di portarvi a casa una PlayStation 5 subito, e senza dover sottostare ad alcuna coda di vendita!

Una novità che Gamestop ha introdotto la scorsa settimana, forse per sveltire al massimo le vendite di PS5, e grazie alla quale non dovrete far altro che visitare la pagina, comporre il vostro bundle (velocemente, visto che le console sono pochissime), pagare e attendere che vi arrivi la console. Insomma, sembrano ormai lontane le giornate in cui si passava anche 2 ore davanti allo schermo in attesa del proprio turno di acquisto il che, se volete sapere la nostra, è cosa graditissima!

Per quanto riguarda la vendita in sé, anzitutto vi segnaliamo che parliamo della PlayStation 5 nel formato “classico”, ovvero nella versione con lettore di dischi, attualmente l’unica disponibile nei magazzini della catena. Per ciò che concerne le modalità di vendita, invece, ancora una volta si conferma l’obbligo di comporre un bundle di prodotti che, oltre alla console, contenga anche altri 4 articoli da selezionare da una lista pre impostata, e senza i quali non è possibile completare l’ordine nel carrello.

La scelta è abbastanza varia, e spazia dal classico pad aggiuntivo, ai giochi, con il vincolo di poter acquistare un solo prodotto per data categoria, con una restrizione un po’ meno vincolante per quanto riguarda i videogame che, per altro, a questo giro includono anche il desideratissimo Ratchet & Clank: Rift Apart, ad oggi tra i grandi assenti tra i vari prodotti nelle liste di cui sopra. Il totale, dunque, sarà di circa 700€ euro, in quella che è, e resta, un’ottima occasione per acquistare una console, specie considerando che l’assenza di una qualsivoglia coda digitale rende il tutto più svelto e “piacevole”.

Ciò detto, vi suggeriamo di affrettarvi ad acquistare la console consultando subito la pagina della vendita, ed inserendo subito i prodotti nel carello, anche perché già le precedenti vendite di questa settimana, del tutto identiche a quella odierna, si era esaurita in pochissimo tempo, ed oggi si corre il rischio anche maggiore (viste le quantità esigue) di non riuscire ad acquistare la console neanche a questo giro il che, visto il prolungarsi dell’ormai ben noto shortage di componenti causato dal COVID-19, potrebbe significare dover attendere anche fino al 2023 prima di un ritorno alla normalità.

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

