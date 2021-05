Gelatiere | Le migliori del 2021

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di gelato cresce sempre di più, spingendoci ad andare più spesso in una gelateria per gustare quello che è un alimento che piace a tutti, grandi e piccini. A volte però si ha la voglia di mangiare un buon gelato senza uscire dalla propria abitazione, ma la preparazione del gelato richiede tempo e fatica. Fortunatamente, esistono le gelatiere, ossia macchine progettate per preparare e conservare il gelato a casa in modo semplice e veloce, a patto che vi affidiate a soluzioni all’avanguardia.

Come saprete, infatti, esistono diversi tipi di gelatiere e non tutte sono capaci di preparare il gelato in tempi brevi, per una serie di motivi che approfondiremo nella seconda parte di questo articolo. Al momento, ciò che vi interessa sapere è che le migliori gelatiere sono quelle a compressore, ed è proprio su quest’ultime che baseremo la nostra lista delle migliori gelatiere, dal momento che i modelli di questa tipologia sono quelli che vi garantiranno i migliori risultati e tempi di preparazione molto inferiori rispetto alle soluzioni a manovella o ad accumulo.

Inoltre, quest’ultimi richiedono un congelatore in grado di scendere fino a -18°, una temperatura che non tutti i congelatori riescono a raggiungere, un motivo in più per prendere in considerazione solo le gelatiere a compressore. Detto ciò, di seguito abbiamo creato una lista contenente le migliori gelatiere che potete acquistare in questo momento, lista che verrà aggiornata periodicamente qualora venisse presentata una nuova gelatiera di alto livello.

Le migliori gelatiere

De Longhi ICK5000

Se volete preparare un ottimo gelato con il minimo sforzo, la prima gelatiera che suggeriamo di prendere in considerazione è la De Longhi ICK5000 che, tramite le sue 3 modalità, vi permetterà di scegliere se attivare la funzione di preparazione del gelato, il solo movimento delle pale mantecatrici o il sistema refrigerante, in modo che possiate eseguire il giusto procedimento in base alla situazione in cui vi trovate in quel preciso momento. Grazie ai suoi 230W, questo modello garantirà una temperatura costante durante l’intero procedimento, ottenendo gelati cremosi, merito anche delle speciali pale brevettate. Infine, la capacità del cestello di 1,2 litri vi permetterà di preparare fino a 700 grammi di gelato.

H.Koenig HF250

Il secondo modello che consigliamo di prendere in considerazione, nonché uno dei più venduti in assoluto secondo le statistiche di Amazon, è il H.Koenig HF250. Le recensioni di questa gelatiera parlano chiaro e dicono che siamo di fronte ad una soluzione all’avanguardia in grado di soddisfare le esigenze dei più gustosi. Servono poco più di 30 minuti per ottenere un gelato cremoso come quello della vostra gelateria preferita. Il cestello da 1,5 litri vi permetterà di preparare una quantità di gelato capace di soddisfare molte persone, mentre le numerosi funzioni, tra cui il mantenimento del freddo, fanno sì che questo modello rientri nella nostra lista dedicata alle migliori gelatiere.

Springlane Elisa

Se vi serve una gelatiera con un cestello ancora più grande, la Springlane Elisa è quella che fa per voi. La capacità di questo specifico modello raggiunge infatti i 2 litri ed è difficile trovare una gelatiera più grande, soprattutto se non si vuole incorrere a compromessi sulle prestazioni. Sebbene vanti un grande cestello, questa soluzione riesce a preparare il gelato in circa 45 minuti, grazie al potente motore da 180W. I pratici accessori inclusi nella confezione, tra cui un dosatore, una spatola e un porzionatore, ne aumentano il valore, spingendoci ad inserire questo modello tra i migliori che potete acquistare in questo momento.

Springlane Elli

Simile al modello precedente, la Springlane Elli è un’altra gelatiera che merita di essere presa in considerazione perché oltre ad essere un modello in grado di soddisfare le vostre esigenze, è anche uno dei meno cari. Così come i modelli precedenti, anche questo vi permetterà di preparare gustosi gelati in circa 40 minuti. Con i suoi 1,2 litri, il cestello non è dei più grandi, ma più che sufficiente per preparare una quantità di gelato o yogurt per un discreto numero di persone. Inoltre, il coperchio trasparente vi permetterà di controllare lo stato degli alimenti senza la necessità di aprirlo e, grazie alla sua pratica apertura, potrete persino aggiungere noci, sciroppi e altro con una facilità estrema.

Severin Ez 7406

L’ultima gelateria a compressore che ci sentiamo di consigliarvi, almeno per ora, è la Severin Ez 7406, un modello adatto a coloro che necessitano di una soluzione dotata di un grande cestello. Così come la Springlane Elisa, anche questo specifico modello vanta un cestello da ben 2 litri, che viene messo in funzione da potente motore da 180W. Realizzata completamente in acciaio inossidabile, la sua facilità d’uso è garantita dal coperchio con apertura superiore, mentre l’ampio display touch a LED vi permetterà di gestire le varie modalità in modo semplice e veloce. Ovviamente, è presente la funzione autorefrigerante che vi permetterà di preparare il tutto in meno di 30 minuti, il che la rende probabilmente la gelatiera più veloce tra quelle che abbiamo selezionato.

Come scegliere la gelatiera

Dopo aver scoperto quali sono le migliori gelatiere a compressore, è arrivato il momento di capire come scegliere questo tipo di macchine per soddisfare le proprie esigenze di gelato. Come anticipato nelle fasi iniziali, è molto importante distinguere le tipologie di gelatiere, dal momento che fanno un enorme differenza in termini di prestazioni e facilità d’uso. Inoltre, essendo degli elettrodomestici, è fondamentale verificare la potenza del motore, che deve rientrare in una determinata fascia minima se si vuole avere la certezza di portarsi a casa una soluzione adeguata per svariati scopi e, soprattutto, preparare gli alimenti in modo rapido. Un altro aspetto da valutare è poi la dimensione del cestello e alcune funzioni fondamentali, nonostante quest’ultime si trovino nella maggior parte dei modelli a compressore.

Tipologia

Se avete letto la prima parte dell’articolo, avrete già scoperto che esistono 3 tipologie di gelatiere; a manovella, ad accumulo e a compressore. Come ricorderete, vi abbiamo sconsigliato di valutare le prime due tipologie, dato che non sono gelatiere in grado di accontentare i più esigenti. Le soluzioni a manovella, infatti, hanno la caratteristica di essere azionate a mano e, di conseguenza, il risultato finale non lo si otterrà in breve tempo, complice anche il fatto che occorre mettere il cestello dentro al freezer in modo da refrigerarlo, un’operazione che richiede svariate ore.

Una gelatiera ad accumulo, invece, permette alle pale di girare autonomamente, ma rimane il compromesso di inserire il cestello all’interno del freezer, dato che queste soluzioni sono sprovviste di un sistema autorefrigerante, ed ecco perché consigliamo di puntare su un modello a compressore il quale, oltre a rendere molto più veloce la preparazione, è quello che offre i migliori risultati.

Potenza

Dal momento che una gelatiera a compressore deve occuparsi della refrigerazione, oltre al movimento delle pale, occorre controllare che il motore abbia la potenza sufficiente per gestire il carico di lavoro e terminare la fase di preparazione in tempi ragionevoli. Per ottenere ciò, è bene verificare che il motore eroghi oltre 100W, arrivando possibilmente a 150W qualora il cestello della gelatiera sia di grosse dimensioni.

Cestello

Sebbene l’obiettivo di queste gelatiere non è certo quello di vendere il gelato, non occorre un cestello enorme, anche perché la maggior parte dello spazio occupato dalla macchina proviene dalla parte meccanica, quindi implementare un cestello grande andrebbe ad impattare molto sulle dimensioni finali della gelatiera, cosa poco ideale per un utilizzo domestico. Tuttavia, dal momento che con ogni probabilità saremo in ottima compagnia durante la degustazione, è bene prendere in considerazione modelli la cui capacità sia almeno di 1 litro, che è sufficiente per preparare circa mezzo chilo di gelato.

Funzioni

Le gelatiere non vantano numerose funzioni, dato che si concentrano su uno scopo ben preciso. Ad ogni modo, quando si valuta l’acquisto di un modello a compressore, è preferibile che quest’ultimo abbia la funzione di mantenimento del freddo che, come si può facilmente intuire, sarà utile nel momento in cui vogliate mantenere il gelato fuori dal frigo il più a lungo possibile.