Dopo avervi proposto il ritorno dello splendido mini-frigo rassomigliante ad Xbox Series X, e da poco tornato in vendita da Gamestop, restiamo ora sul tema videogame segnalandovi che, su Amazon, è disponibile nuovamente a prezzo scontatissimo l’edizione PS5 dell’ottimo Ghostwire Tokyo, titolo dalle tinte horror arrivato sul mercato da circa un paio di mesi.

Un titolo solido e molto divertente che, grazie al portale, potrete oggi acquistare a soli 49,99€ contro i 74,99€ del prezzo originale, e con in più un piccolo e gradevole regalo da collezione! Amazon, infatti sta scontando un’edizione edizione esclusiva, messa in commercio solo per lo store e che, oltre al gioco, include anche una sfiziosa placca in metallo, raffigurante il principale antagonista del gioco.

Avvincente e variegato, Ghostwire Tokyo è un titolo a mappa aperta che fonde combattimenti magici ed esplorazione, il tutto ammantato da un’estetica ricercata e moderna, che mette sullo sfondo una Tokyo cupa e disabitata, assediata da spiriti maligni.

Nei panni di Akito, unico sopravvissuto in città, ed accompagnati dallo spirito di KK, un cinico ma esperto cacciatore di demoni, dovremo quindi farci strada tra le strade della città, cercando di scoprire il mistero dietro la mostruosa invasione e, al contempo, cercando di sventare la minaccia di un misterioso e mistico criminale mascherato.

Sviluppato da Tango Gameswork, team di sviluppo in seno a Bethesda e guidato dal maestro dell’horror Shinji Mikami, già padre della serie di Resident Evil, Ghostwire Tokyo è un titolo in prima persona sorprendente e divertente, che vanta un equilibrio notevole tra esplorazione, enigmi, combattimenti… e jumpscare!

Venduto al prezzo di 49,90€ con tanto di gadget in regalo, è indubbiamente uno dei titoli da giocare su PS5, specie in questo periodo un po’ spento di uscite, in cui val la pena recuperarsi i titoli recenti non ancora giocati. un po’ di uscite in vista.

Ciò detto, prima di lasciarvi alla pagina del prodotto, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!