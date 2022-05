Iniziamo la giornata di oggi segnalandovi sul sito GameStop è finalmente tornato disponibile il bellissimo mini frigo Xbox Series X, una vera chicca per ogni appassionato di videogiochi che si rispetti! Al contrario delle precedenti disponibilità, in questa occasione è possibile acquistarlo al prezzo di 99,98€ anche se non siete titolari di tessera GameStop Level 3.

Nato come una divertente gag promozionale, questo mini frigo è presto diventato amatissimo dal pubblico. Non sappiamo quanti pezzi siano disponibili, per questo vi suggeriamo di acquistarlo prima che esauriscano le nuove scorte, ricordandovi del limite di 1 pezzo per cliente.

Il mini frigo Xbox Series X riproduce in modo estremamente fedele la forma della nuova console di Microsoft, diventando un simpatico oggetto di design per la vostra casa e un modo efficace per mostrare ai vostri amici e ospiti le vostre passioni. Può essere utilizzato in casa, attaccandolo alla presa di corrente, o alla presa accendisigari della vostra automobile, per portarlo sempre con voi.

La sua capacità di 10L permette di ospitare fino a 12 lattine delle vostre bevande preferite, utilizzando i 2 ripiani aggiuntivi per conservare degli snack. Ogni ripiano è removibile, così da poter utilizzare il mini frigo con lattine o bottiglie di diverse dimensioni. Grazie ai 2 livelli di potenza, questo mini frigo è in grado di raffreddare fino a -20° C rispetto alla temperatura esterna.

Il mini frigo Xbox Series X può essere posizionato in ogni angolo della vostra abitazione, magari vicino alla vostra postazione di gioco, grazie alle sue misure contenute di 46,2 cm x 23,2 cm x 23,2 cm, ed è dotato di LED sulla parete superiore e sul logo Xbox che possono essere accesi individualmente per dargli un tocco scenico. Dispone inoltre di una presa USB frontale a cui è possibile ricaricare i vostri dispositivi.

Il mini frigo Xbox Series X è una vera e propria chicca imperdibile per ogni appassionato di videogiochi che si rispetti, e per via della sua originalità sta diventando un oggetto sempre più ricercato. Visto il numero limitato di pezzi e la disponibilità non sempre garantita, vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata e acquistarlo il prima possibile!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!