Giochi da tavolo Asmodee a partire da 6,90€ su Amazon!

Continuano le offerte Amazon dedicate al natale, ma oltre agli articoli tech sono presenti altre categorie di prodotti, tra cui i giochi da tavolo ed in particolare quelli del famoso editore francese Asmodee con offerte che scontano i prezzi del 30% arrivando a far costare alcuni prodotti appena 6,90€. Questa promozione vi permetterà di trovare nuovi giochi da tavolo da provare con tutta la famiglia durante le feste, oppure qualora sia vostra intenzione regalarne qualcuno, il nostro consiglio è quello di sfruttarla subito fino a che i tempi di consegna lo permettono.

Da anni Asmodee con i suoi giochi ha sempre offerto una grande varietà di intrattenimento con opzioni perfette pensate intrattenere per tutta la famiglia, bambini compresi, ma anche altre pensate per giocatori più maturi. Tra i titoli presenti c’è anche il gioco da tavolo Dixit che vi permetterà di dar sfogo alla vostra immaginazione attraverso le sue incredibili illustrazioni realizzate da famosi artisti, ed è inoltre possibile acquistare a prezzo scontato alcune delle sue numerose espansioni, dove ognuna va ad aggiungere ben 84 carte con un comune come nel caso di Daydreams o di Memories.

Non mancano poi alcune versioni da tavolo di grandi classici videoludici, come nel caso di Small World of Warcraft dove le razze di Orda e Alleanza, si affrontano in un conflitto che logora il mondo magico fra poteri speciali, terreni leggendari ed artefatti da controllare, arrivando a partite che permetteranno a gruppi di massimo 5 giocatori, che possono essere sia fan della saga o nuovi giocatori, per circa 40-80 minuti a partita.

II giochi da tavolo di Asmodee in offerta su Amazon sono davvero numerosi e sono molto differenti fra loro, per questo il nostro suggerimento è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quella giusta per voi. Infine, prima di lasciarvi alla scelta del vostro prossimo gioco da tavolo, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

