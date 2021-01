Gotham Knights: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

L’universo narrativo di Batman ha ricevuto negli ultimi anni numerosi videogiochi di rilievo, con la saga di Batman Arkham che si è imposta come una delle esperienze action più interessanti sul mercato. Con Gotham Knights, gioco atteso attualmente per un non meglio specificato 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC, Warner Bros vuole alzare nuovamente il tiro e offrire un titolo indimenticabile a tutti gli amanti dei fumetti DC. Le aspettative, insomma, sono parecchio alte: qual miglior modo di ingannare l’attesa se non prenotando fin da ora Gotham Knights a quello che è il miglior prezzo sul mercato?

In Gotham Knights non sarà presente Batman, ma i giocatori potranno immergersi nelle oscure strade di Gotham nei panni di alcuni dei più iconici eroi DC. Nightwing, Robin, Batgirl e Red Hood: questi sono i personaggi che potremo impersonare nella guerra contro la Corte dei Gufi, senza dimenticare altri nemici ben noti ai fan, come il temibile Mr Freeze. Di carne al fuoco sembra quindi essercene decisamente molta.

Purtroppo per i collezionisti, a oggi non è ancora stata annunciata nessuna edizione speciale di Gotham Knights. Sarà in ogni caso nostra cura aggiornare l’articolo nel caso esistessero appena saranno svelate al grande pubblico. Il tutto, ovviamente, al miglior prezzo sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!