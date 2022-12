Se volete sorprendere il vostro partner con un’idea regalo a tema abbigliamento, siete nel posto giusto! In questo articolo, infatti, vi faremo scoprire alcune delle offerte che Gutteridge ha pensato per questo Natale, con la garanzia di non spendere oltre 50 euro per ogni indumento. Molti degli articoli proposti sono inoltre scontati quasi del 50%, quindi anche se spenderete 49 euro sarà come se aveste acquistato capi dal valore di quasi 100 euro.

Gutteridge è sinonimo di qualità ed eleganza ma, per questa occasione, si è spinto oltre. La selezione infatti non contiene solo camicie, pantaloni e maglie a girocollo per l’inverno, ma anche diversi maglioni natalizi, caratterizzati da fantasie geometriche tipiche del Natale e, ovviamente, realizzati con materiali che vi permetteranno di rimanere al caldo durante le basse temperature invernali. Quella di Gutteridge è dunque un’iniziativa diversa dal solito, che guarda oltre all’eleganza e all’abbigliamento casual e, per questo, sarà fondamentale non perdere queste offerte.

E visto che siamo ormai nel periodo natalizio, perché non acquistare proprio un maglione a tema, sorprendendo il partner con un capo per un look esclusivo? Come anticipato, bastano meno di 50 euro per un maglione creato con l’ispirazione per i disegni tradizionali di fine anno, con colori accesi e con una vestibilità regolare e confortevole. Tra questi ci sono anche quelli con il collo alto, ideali per chi preferisce capi avvolgenti, caldi e soffici.

Siete alla ricerca di un cappello realizzato con un accentuato motivo natalizio? Gutteridge è pronto a soddisfare anche questa esigenza, con cappelli caldi e con tanto di pompon, ossia palle decorative o ciuffi di materiale fibroso, che ben si sposano con le texture natalizie del cappello. Se pensate invece che un profumo dalla fragranza intensa e inimitabile fa più al caso vostro, allora non potete che scegliere la proposta sempre a marchio Gutteridge, che si farà apprezzare per le impercettibili note vellutate e legnose del muschio di quercia, dalle essenze di ribes nero, dal bergamotto italiano e dal limone, nonché da un accento di geranio, che lo rende un’idea regalo irresistibile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili, né la durata dell’iniziativa.

