Vi segnaliamo che, su Amazon, è disponibile un’ottima offerta relativa all’hard disk esterno Seagate One Touch, nella sua versione dalla capienza di ben 2 TB! Un prodotto davvero ottimo per chi, ad esempio, è costantemente in movimento per lavoro o per studio, ed ha quindi bisogno di portare con sé grossi quantitativi di dati.

Il prezzo proposto, del resto, non è da sottovalutare, perché parliamo di appena 77,70€, contro i 114,99€ del prezzo originale, ovvero un risparmio del 32%, di circa 37 euro sul prezzo di listino.

Dal design squadrato e dal corpo solido e resistente, questo hard disk a marchio Seagate rappresenta indubbiamente una scelta ideale per chi, ad esempio, è alla ricerca di un dispositivo da portare costantemente con sé, magari per studio o per lavoro, giacché il suo telaio in metallo spazzolato, non solo lo rende gradevole da vedere, ma anche decisamente resistente, anche in caso di cadute o urti per quanto, ovviamente, non si tratti di un dispositivo “rugged”.

Compatibile sia con sistemi operativi Windows che Mac, questo HDD esterno vanta una capienza di ben 2 TB, e dispone di una connessione USB 3.0, per il massimo della velocità e della sicurezza durante il trasferimento dati.

Dulcis in fundo, il suo acquisto vi garantirà anche l’abbonamento gratuito di un anno a Mylio Create, e un abbonamento di quattro mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography, entrambi da riscattare entro un anno dalla registrazione online del prodotto, così che l’acquisto, di per sé già scontato, risulti quanto mai conveniente ed interessante, specie per chi bazzica il mondo della fotografia e della grafica in generale!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

