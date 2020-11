Huawei: FreeBuds e smartphone in offerta per il Black Friday

Come saprete, in occasione del Black Friday 2020, su Amazon hanno preso il via una serie di offerte che termineranno il 30 novembre e che propongono in sconto una gran moltitudine di categorie presenti sullo store sicché, dopo avervi segnalato quelle che reputiamo esser le migliori del giorno, vogliamo ora portare alla vostra attenzione le promozioni dedicate agli smartphone ed agli auricolari FreeBuds Huawei. In questo periodo infatti sarà possibile acquistare molti articoli del brand cinese con sconti che arrivano anche al 40%, rendendo questa promozione perfetta per anticiparsi con i regali di Natale.

Fra gli articoli coinvolti nell’iniziativa, spicca la promozione che riguarda lo smartphone Huawei P30 Lite New Edition che può esser acquistato a soli 205,00€, con quasi 150€ di sconto sul suo prezzo originale! Questa versione aggiornata del P30 Lite è caratterizzata da una memoria interna da 256GB espandibile via micro SD ed una RAM da 6 GB ottimizzate per aumentare le prestazioni e l’archiviazione dei file, mentre il design elegante e snello rende pratico il suo utilizzo anche con una sola mano. Il display Dewdrop di Huawei P30 Lite New Edition da 6,15 pollici è ampio e presenta un delicato notch per la fotocamera interna che non disturba e non si nota, mentre lo schermo è dotato di certificazione Eye Comfort, utile per far riposare gli occhi.

48 MP ad altissima risoluzione che, con il potente zoom ottico 2x rende possibile fare ottime foto anche sulla distanza, un obiettivo grandangolare da 8 MP a 120° per catturare panorami e vasti scenari ed una macro da 2 MP. Con Huawei P30 Lite New Edition c'è anche la possibilità di migliorare la qualità delle foto grazie alla potente tecnologia di riconoscimento della scena, infatti l'intelligenza artificiale individua in tempo reale impostazioni come luce, colore e contrasto vengono regolate automaticamente per creare incredibili scatti. Infine la batteria da 3.340 mAh è stata progettata per arrivare a fine giornata senza problemi, ed in caso di necessità è in grado di sfruttare le funzioni di ricarica rapida. Il comparto fotografico di Huawei P30 Lite New Edition è caratterizzato da un sensore principale da

