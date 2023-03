La primavera è finalmente arrivata, ed è dunque il momento di organizzare giornate all’aperto, pic-nic e passeggiate sulla spiaggia. Tutto questo è però impensabile senza un buon paio di occhiali da sole che vi protegga dai raggi UV, e se state pensando di acquistarne un nuovo modello vi invitiamo a scoprire le favolose offerte proposte da Hawkers, che in questi giorni sta proponendo sconti fino al 50% su tantissimi articoli!

Il catalogo di prodotti in offerta su Hawkers è davvero ampio, quindi troverete sicuramente un modello perfetto per voi: che siate alla ricerca di occhiali da sole sobri da indossare tutti i giorni, dallo stile elegante per le occasioni speciali o persino sportivi, tutti i gusti saranno sicuramente accontentati.

Per esempio, se siete alla ricerca di un modello adatto per tutti i giorni e abbinabile a qualsiasi outfit potreste optare per i Polarized Carbono Sky One, scontati ad appena 22,49€ anziché 44,99€. Questi occhiali da sole unisex sono realizzati in fibra di carbonio, mentre le lenti sono a specchio blu, per una visione senza riflessi ma al contempo con un contrasto naturale di colori.

Tra i modelli da donna sono invece imperdibili gli Audrey Raw, degli occhiali da sole a farfalla ispirati all’atmosfera Hollywoodiana degli anni ’70 e ribassati anch’essi a 22,49€ al posto di 44,99€. Disponibili in tantissimi colori, presentano una montatura con finitura lucida e lenti nere di categoria 3, che vi garantiranno una protezione UV400 pur fornendo un equilibrio unico tra trasparenza e resistenza.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti in sconto sul sito di Hawkers, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata ai saldi per scoprire il catalogo intero. Inoltre, per affrontare al meglio le giornate di sole in arrivo vi invitiamo a consultare i nostri articoli dedicati alle attività all’aperto, in cui vi consigliamo per esempio i migliori fornelli da campeggio o i migliori soffiatori.

